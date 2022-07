Los diputados pierden el tren, aunque sea gratis

La jornada ha amanecido plomiza, más dentro que fuera del Congreso. Como dijeron Martes y 13 en un sketch, ha sido algo fofo, anodino, obsoleto. El viaje político del debate de hoy ha sido muy distinto del de Willy Fog. El viajero basado en la obra de Julio Verne recorría el mundo en barco, en elefante, en tren. Pero los diputados no se han mostrado muy de acuerdo con impulsar los viajes, aunque a partir de septiembre estén subvencionados.

La primera en tomar la palabra ha sido Miriam Nogueras, de Junts, muy airada porque el presidente le había cambiado el nombre, más o menos lo que le ocurrió a Whoopi Goldberg en Ghost’ La independentista ha demostrado con su discurso que en su grupo prefieren estar solos, que precisamente lo que no quieren en el Congreso es estar Junts. Y tampoco se quieren subir al tren de las ayudas... a pesar de que sean gratis hasta final de año. Igual le ha pasado al representante de PdCat, que no ha demostrado muchas cercanías y sí media-larga distancia con Sánchez. Ferrán Bel, le ha afeado que en su discurso de 90 minutos del martes dedicara poco a Cataluña, aunque si el presidente hubiera tenido que dividir su tiempo para cada autonomía y ciudad autónoma, hubiéramos tocado a 4,7 minutos por territorio.

Después le ha tocado el turno a Errejón, que ha pasado del tren al barco, en esta ocasión casi al de Vacaciones en el mar, para aplaudir que el presidente haya dado "un golpe de timón". En Mas País son seguro seguidores de Downton Abbey, porque en apenas unos minutos ha nombrado varias veces a los de arriba y a los de abajo.

Baldoví ha evidenciado su Compromís con la Cámara jugándose una paella a que a la derecha no le gustaban las nuevas medidas anunciadas y se ha enfadado con ellos cuando han interrumpido su discurso. "Van a colegios de pago, pero son unos maleducados", les ha soltado.

Aunque el presidente haya confirmado su giro a la izquierda, aún le quedan tics de su predecesor y por eso se ha acordado de Rajoy en su respuesta a algunas de las ambiciones de los nacionalistas: "Cuanto peor, mejor".

Aunque estuvieron a punto de gobernar juntos, Sánchez y los naranjas no se han dejado ver especialmente arrimados

Uno de los grandes titulares que ha dejado Inés Arrimadas en su alocución parlamentaria es que no va al supermercado, ella compra por internet. Y entre las actuaciones que le ha sugerido al presidente ha incluido un impuesto a sí mismo, ya que la intención gubernamental es gravar a los que más cobran. Mucho humo, ya que le ha acusado de ser el señor que fuma "más puros". Aunque estuvieron a punto de gobernar juntos, Sánchez y los naranjas no se han dejado ver especialmente arrimados. Para responderle, el presidente se ha puesto algo verde, pero no en el sentido picante, sino en el energético.

Inmediatamente después, el PNV se ha encomendado a las alturas para conocer cuál es su espacio en el Gobierno de Sánchez, por lo que ha acabado hablando del Corpus Christi y del día de la ascensión. Pero el debate ya estaba a esa hora en descenso, después de cuatro horas ininterrumpidas de dimes y diretes. La fórmula, en cualquier caso, le ha funcionado. Quizá por intervención divina, caído del cielo, Sánchez ha anunciado que este mismo mes se aprobará el anteproyecto de ley de información clasificada que los vascos llevan pidiendo varios lustros.

La representante de Bildu, por su parte, se ha molestado porque no la escuchan. A lo mejor es porque no se muestra muy cómoda dentro de la Constitución, como ella misma ha apuntado. En cualquier caso, para escuchar ya está la vicepresidenta Yolanda Díaz, que tiene un proceso en marcha para eso. Y si a Bildu no les oyen, mucho menos al tránsfuga Pablo Cambronero, bastante enfadado porque no le dejaban hablar. No me chilles que no te veo, versión parlamentaria.

La CUP ha bromeado con la compra de polvos pica-pica, como hicieron Hombres G

Por su parte, el Grupo Mixto ha pintado un país en blanco y negro. En negro, muy negro, Coalición Canaria, que ha calificado al presidente de actor siguiendo un guion de “irrelevancia, desastre y quiebra”; el ex-UPN Sergio Sayas, que ha hablado de propaganda, ruina y nada, como en La historia interminable; y Foro Asturias, centrado en las estrecheces económicas. En blanco, el PRC y Teruel Existe, que han sido conciliadores… aunque también se han quejado del tren, o de la falta de él, en un día muy enfocado en las infraestructuras. Al menos desde la CUP han sacado una sonrisa involuntaria cuando han bromeado sobre la compra de polvos pica-pica, como ya hicieran Hombres G en Sufre mamón.

En resumen: aunque el transporte público vaya a ser más barato, la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Nación ha sido sin duda para salir corriendo.