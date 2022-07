Sánchez anuncia que empezará a tramitar este mes la nueva ley de secretos para atraer a un PNV crítico con la marcha del Gobierno

La relación entre el Gobierno y el PNV, que lleva siendo fluctuante desde el inicio de la legislatura, no pasa por su mejor momento. Y, consciente de que el Ejecutivo necesita evitar nuevas grietas en el vínculo con sus aliados parlamentarios, este miércoles el presidente Pedro Sánchez prometió a los nacionalistas vascos reactivar una de sus reivindicaciones clásicas: la puesta en marcha de una nueva ley de secretos oficiales que acabe con la vigencia de la actual, que data de 1968, en plena dictadura franquista. Sánchez ya anunció el mes pasado que el Gobierno estaba ultimando un proyecto de ley en este sentido y este miércoles confirmó que el Consejo de Ministros lo aprobará en primera vuelta antes de final de mes.

La reforma de la ley de secretos oficiales para que, entre otras cosas, se establezcan plazos máximos para mantener el secreto de los documentos clasificados lleva años siendo objeto de debate en el Congreso y el PNV siempre ha sido su máximo defensor. De hecho, los nacionalistas vascos presentaron al inicio de la legislatura una proposición de ley en este sentido, que sin embargo PSOE y Unidas Podemos han mantenido bloqueada en el Congreso y que el Gobierno ha decidido enterrar para promover su propia norma, de la que no han trascendido aún detalles.

Eso sí: este miércoles Sánchez aseguró que "el compromiso del Gobierno es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio" y afirmó que el texto "se encuentra en la última fase de elaboración". El presidente tampoco concretó las novedades de esa nueva norma, pero sí resumió que establecerá "un sistema reglado y garantista para la clasificación y desclasificación de los secretos oficiales", que con la ley actual pueden mantenerse secretos de manera indefinida. También aseguró Sánchez que la nueva legislación regulará "los procedimientos para el acceso jurisdiccional y parlamentario" a los documentos protegidos.

Con el anuncio de este miércoles, que complementa a la batería de medidas que concretó el martes, Sánchez trata de mejorar la relación con un PNV que le afeó muy contundentemente durante su intervención en este Debate sobre el estado de la Nación la falta de interlocución del Gobierno con sus socios. "Como me temía, ayer usted anunció medidas que no ha contrastado con sus socios, una vez más, como si tuviera mayoría absoluta", criticó el portavoz nacionalista, Aitor Esteban, que señaló que ha visto "demasiadas veces quedar en agua de borrajas buenas voluntades y promesas".

"Si todo va sobre ruedas, si van aprobándose las cosas, ¿por qué tengo esa sensación de incomodidad semana tras semana, esa sensación de tener que salvar obstáculos permanentemente?", le preguntó directamente Esteban a Sánchez. Los puentes entre el PNV y el Gobierno siguen indudablemente tendidos, y en ningún momento pareció que vayan a romperse a corto plazo. Pero el portavoz nacionalista criticó que los "acuerdos" con el PNV solo salen adelante "siempre tras insistir por nuestra parte una y otra vez" y "con la sensación de que el Gobierno no considera prioritarias algunas de las reivindicaciones de sus socios".

Esteban tampoco se mostró completamente satisfecho con las medidas económicas anunciadas el martes por Sánchez, que consideró una parte de un paquete "desestructurado". "Algunas de las medidas invaden el ámbito estatutario, otras condicionan la toma de decisiones, y otras no se sabe el alcance que pueden tener", planteó el portavoz del PNV, que sembró dudas especialmente en relación a los impuestos extraordinarios a los beneficios de la banca y las empresas energéticas anunciados este martes por el Gobierno. "Debe haber garantías de que los impuestos no serán repercutidos al usuario", y "deben además tener en cuenta que algunas industrias ya han sido gravadas o lo van a ser" con medidas que ya se han tomado, apuntó Esteban.

La crisis territorial

Por otra parte, Esteban recriminó a Sánchez -como ya hiciera el martes ERC- que dedicara una parte muy pequeña de su discurso en el Debate del estado de la Nación a la crisis territorial y las reivindicaciones de un nuevo encaje territorial que hacen las formaciones nacionalistas. "No ha arriesgado usted nada, seguro que piensa que las reivindicaciones vasca y catalana de ser reconocidas como naciones van a desinflarse con el tiempo, pero nada más lejos de la realidad", lamentó el portavoz, que aseguró que, "a la hora de la verdad", el presidente del Gobierno no se ha "atrevido" a abordar el problema territorial.

Esteban, en este sentido, advirtió a Sánchez de que va a seguir dependiendo de sus aliados nacionalistas y le conviene que no se alejen de él. "En vez de hacer como que no tiene nada que ver con nosotros cada vez que se acerca una cita electoral, estoy convencido de que le iría mejor si no se hace pequeño ante la derecha", deslizó el portavoz del PNV, que preguntó directamente al presidente "cómo piensa llegar al Gobierno y mantener una mayoría en la próxima legislatura" si decepciona a sus aliados. "Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién piensa seguir en la Moncloa?", le espetó. E insistió: "El 'no tenéis alternativa a mí', como argumento, es poco alentador e inteligente".