Jorge Javier Vázquez pide estar en la final de 'Supervivientes' pese a las secuelas de la COVID y tras criticar el 'veto' de Olga Moreno 

Un día después de anunciar su retirada temporal de la televisión para recuperarse de las secuelas de la COVID-19, Jorge Javier Vázquez ha asegurado que piensa estar en la gala final de Supervivientes 2022.

El presentador ha compartido un tuit con un mensaje claro: quiere estar en el plató pase lo que pase. "He pensado que si no me he recuperado para la final, al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a", ha avanzado.

"Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor", ha añadido el conductor de Sálvame, que el mes pasado ya advirtió que pensaba estar en el plató del concurso pese a las insinuaciones de que Olga Moreno lo habría vetado.

He pensado que si no me he recuperado para la final de @Supervivientes al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 12, 2022

La expareja de Antonio David Flores fue la ganadora de la anterior edición del reality, cuyo resultado desató la polémica durante días sobre el sistema de votaciones -decenas de espectadores denunciaron que no podían votar a otros concursantes-.

Durante la celebración de su victoria, Moreno besó a David Flores, hijo de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, en la boca, escena que también provocó el enfado de buena parte de los espectadores al haberse emitido, semanas atrás, la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Todo ello derivó en un ambiente de tensión entre los familiares del ex guardia civil y la ganadora de Supervivientes 2021 con algunos rostros de Mediaset, entre ellos, Jorge Javier Vázquez.

"No sé qué pasará en la final de Supervivientes cuando la ganadora del año pasado que me ha vetado tenga que entregar el sobre a la señora o señor que gane. Yo de mi plató no me muevo", avisó el catalán. Y, ahora, lo ha vuelto a hacer. Estar, asegura, estará.