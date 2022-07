Jorge Javier Vázquez anunció este lunes a través de sus redes sociales su retirada temporal de la televisión para recuperarse de las secuelas de la COVID-19, enfermedad que ya le apartó del trabajo durante dos semanas.

"La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta!", explicó el comunicador.

El presentador volvió a su espacio habitual, Sálvame, el pasado 6 de julio, cuando contó que, pese a haber superado la enfermedad, todavía no había recuperado del todo su voz.

"Espero que con el paso del tiempo recupere la voz... Madre mía, la voz con lo importante que es para mí, ha aparecido la bruja Úrsula y me la ha quitado, espero que con el paso del tiempo pueda recuperarla", bromeó en el espacio de Telecinco, la misma cadena donde después se puso al frente de Supervivientes.

Sin embargo, los deseos del catalán no se cumplieron, pues durante los días siguientes a su regreso no mejoró su situación. Por ello tendrá que descansar durante, al menos, catorce días.