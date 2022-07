El discurso de Isabel Pantoja en la fiesta del Orgullo LGTBI ha sido uno de los momentos más comentados desde que, el pasado viernes 8 de julio, la cantante asegurase ser "una más" del colectivo. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de las palabras de la cantante.

Sin embargo, este martes, Paloma García-Pelayo ha explicado, desde el Club Social de El programa del verano, cómo se siente la tonadillera con respecto a los rumores acerca de su orientación sexual.

"Isabel Pantoja niega rotundamente que haya sido ningún paso adelante. Lo dice con esta contundencia. Es más, le sienta y le sentó muy mal que se interpretara como una confesión de ser uno más en el sentido de ser homosexual. Es consciente de que el público del colectivo LGTBIQ+ le es fiel desde hace muchos años y fue un comentario por empatía y por el aprecio que les tiene", ha comentado la colaboradora del matinal.

"Le sentó muy mal porque le llegaron los comentarios por las redes sociales. Ella cantó el viernes por la noche y después se fue a un local, donde le empezaron a llegar los comentarios. En ese momento, empezó a sentirse molesta porque, además, se comparaba con María del Monte por las declaraciones que hizo unos días antes. Ella lo niega rotundamente. Nunca quiso decir nada más de lo que dijo: 'Soy una más de ustedes y se sentía identificada y en apoyo'. Nada más", ha sentenciado García-Pelayo.

Por su parte, Pepe del Real ha destacado que Isabel Pantoja sabía en qué terreno estaba jugando y que, por ello, debía ser consciente de que el discurso fue "ambiguo". El programa del verano también ha contactado en directo con Isa Pantoja, quien se ha mostrado de acuerdo con algunos de sus compañeros.

Isa Pantoja ha opinado acerca del discurso de su madre. MEDIASET

La joven, que ha señalado que cree que "no hay más allá" que un gesto de empatía en el discurso de su madre, también ha destacado que nunca ha hablado con la cantante acerca de sus parejas: "Yo he respetado siempre a todas sus parejas. La última fue Julián, que me pilló bastante pequeña, así que tampoco tenía tanta confianza o no era la edad para hablar con ella de ciertas cosas".

De la misma manera, Isa ha explicado que ha hablado con Isabel Pantoja a través de Whatsapp. "Lo que ella opina de este tema es justo lo que ha dicho Paloma: que ella no quiso decir nada más de lo que dijo y que no entiende por qué se le están dando tantas vueltas a lo que dijo en ese momento".

Respecto a las comparaciones entre el discurso de Isabel Pantoja y el de María del Monte, Isa ha apuntado: "Hay una gran diferencia entre el discurso de María y el de mi madre. Yo creo que María aprovechó para hacer oficial públicamente a su pareja. Mi madre, creo que es normal que si la invitan a un evento con un colectivo que siempre la ha apoyado, diga 'yo soy una más de ustedes y vuestra lucha es mi lucha'".