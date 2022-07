El Orgullo LGTBI de este año ha estado marcado por los sorprendentes discursos. Desde las confesiones inesperadas de María del Monte hasta los aplaudidos pregones de Chanel o Isabel Pantoja. Y las palabras que tampoco han pasado desapercibidas han sido las de Levi Díaz, representante de España en Eurovisión Junior 2021.

El cantante de 13 años se subió al escenario durante la celebración en Madrid y habló sobre los tuits que publicó recientemente, después de que le preguntaran sobre su sexualidad: "Como ya sabía cómo iban a ser algunas respuestas, dije: 'Soy gay y ahórrate tus comentarios homófobos porque no me importan una mierda'".

Después, el artista procedió a leer un discurso que tenía preparado y que fue enormemente aplaudido, tanto entre los presentes como en las redes: "Tengo 13 años y no sé si lo recordaréis, pero tener 13 años no es sencillo. A esta edad te planteas un montón de cosas como quién eres, quién quieres ser y cómo quieres expresarlo. No, tener 13 años no es sencillo, pero ser LGTBIQ+ debería serlo y, sin embargo, aún no lo es".

"A lo mejor creéis que sí, que ahora es mucho más fácil, pero es porque a la gente de mi edad no nos preguntáis lo suficiente. Todavía seguimos afrontándolo en el patio y no debería seguir", continuó. "El acoso LGTBIfóbico sigue siendo una realidad en las aulas, en las familias y en la calle. Por eso es importante que se nos vea y se nos escuche porque el verdadero orgullo es ser visibles cada día".

"Mostrarnos tal y como somos sin cambiar ni un puto rasgo de nuestra identidad por el miedo a una agresión, como hace tan solo un año asesinaron a Samuel", destacó Levi Díaz. "Pero también está la fuerza de una generación que es la mía y que no estamos dispuestos a dar ni un solo paso atrás".

"Una generación de adolescentes gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, asexuales, trans y no binarios que no vamos a permitir que nadie nos cambie ni nos cuestione", declaró en su discurso. "Exijo que haya protocolos en las aulas contra la LGTBIfobia y que la literatura, las series y las pelis juveniles tengan protagonistas con los que nos podamos sentirnos identificados".

"Por último, quería recalcar un comentario muy homófobo que se oyó en la política recientemente, diciendo que nos cuidáramos aquí en el Orgullo. Sí, nos vamos a cuidar, pero de trogloditas como vosotros", concluyó.