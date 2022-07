Contra el calor, dos horas menos (y más árboles)

Nueva ola de calor, nuevo sufrimiento. Habrá que ir acostumbrándose, porque el cambio climático es una realidad innegable que va a peor y mucho más rápido de lo que los más pesimistas pensaban. Sales a la calle y cae fuego. ¿Cómo adaptarnos a estas altísimas temperaturas? Hay dos soluciones sencillas: atrasando el reloj y reverdeciendo nuestras ciudades.

Quizá no habías caído en la cuenta, pero las horas de más calor no son al medio día, sino a media tarde. Como defiende el astrofotógrafo Vicente Aupí, el desajuste de la hora oficial sobre la solar supone que en la España peninsular el pico de calor llegue avanzada la tarde, de 17 a 19 horas, y no a las 12 como sería normal. Vamos dos horas por delante del reloj natural y las máximas nos pillan fuera de casa, cuando queremos salir a respirar y el aire todavía quema. De noche nos acostamos con el mercurio disparado por culpa de esas mínimas tórridas que ya no bajan de los 25 grados. Si nos fuéramos a la cama según el horario universal o solar, el del ciclo natural que hubo en España hasta 1940, nos ahorraríamos sufrir varios grados más de temperatura y dormiríamos mejor.

Y árboles, por favor, plantemos más árboles en las ciudades, millones de árboles grandes y sin podar. ¿Sabías que debajo de ellos la temperatura puede ser hasta 15 grados más fresca? Atención al dato. Un termómetro en una calle con árboles y sombra puede marcar ahora mismo una temperatura de 31 grados. Y a pocos metros, sin árboles, el medidor se dispara a los 48 grados.

Para que luego digamos que los árboles no son necesarios, que lo llenan todo de hojas, que nos quitan luz. ¡Necesitamos más árboles para sobrevivir a estos calores! Y quizá también volver a la hora solar.