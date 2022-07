El ministro de Sanidad alemán advierte de las repercusiones sociales de la 'covid persistente'

El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, ha advertido de las repercusiones que tendrá el llamado síndrome del 'long covid' (covid persistente) para la sociedad y para el mercado laboral así como para el sistema sanitario en Alemania.

"No tenemos la capacidad para tratar los muchos casos que habrá. No tenemos suficientes médicos especializados ni suficientes capacidades de terapia y todavía no hay medicamentos adecuados", dijo Lauterbach en una entrevista con el semanario 'Die Zeit'.

Los problemas relacionados con el 'long covid', según Lauterbach, suelen subestimarse y sus repercusiones no solo afectan a quienes lo padecen y al sistema sanitario sino que pueden afectar también al mercado laboral.

"También es algo relevante para el mercado laboral porque muchos lamentablemente no volverán a tener la misma capacidad de trabajo". señaló.

Lauterbach expresó su esperanza de que pronto haya una vacuna que ataque específicamente las diversas variantes recientes.

"Ojalá no protejan solo contra un desarrollo grave de la enfermedad sino también contra una infección y con ello también contra el 'long covid'", explicó.

Lauterbach había advertido antes, a través de su cuenta de twitter, que toda infección con el coronavirus implica el riesgo de padecer 'long covid' después de que esta se supere.

Según cálculos de la aseguradora médica TK un 1% de los trabajadores que en 2020 dieron positivo de coronavirus estuvieron de baja en 2021 por 'long covid'.

El covid persistente lo conforman las dolencias que se tienen semanas después de una infección y que pueden considerarse como secuela de esta.

Alemania vive lo que se ha llamado una ola veraniega con un alto nivel de infecciones aunque sin que esto tengan repercusiones claras en la hospitalización y hay preocupaciones sobre lo que pueda ocurrir en otoño e invierno.

Lauterbach ha pedido insistentemente que se creen las condiciones legales para poder reintroducir algunas restricciones en otoño.

La incidencia semanal, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología es de 672,9 contagios por 100.000 habitantes.

Sin embargo, se considera que la incidencia real debe ser mayor pues muchos de los casos ya no son diagnosticados por un PCR y se quedan por fuera de las estadísticas.

Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania 29.022.265 contagios confirmados y 141.862 personas han muerto por causas relacionadas con la enfermedad.