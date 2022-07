Kiko Matamoros confiesa la extraña secuela que le ha dejado su paso por 'Supervivientes'

Kiko Matamoros se convirtió esta semana en el último expulsado de Supervivientes. El colaborador de Telecinco se sentó este viernes en el Deluxe para hacer balance de su participación en el reality y desvelar alguna que otra curiosidad, como una rara secuela que le ha dejado su paso por la isla.

Además del evidente cambio físico por la pérdida de peso, Matamoros ha explicado a Jorge Javier Vázquez lo que le ocurrió hace unos días en plena madrugada.

"Me levanté y me puse a orinar en la alfombrilla. Me avisó Marta de qué estaba haciendo y me di cuenta de que estaba orinando en la alfombra", ha confesado.

Su justificación se debe a lo que hacía él cuando estaba en Supervivientes, ha explicado. "En la isla me levantaba, dos pasos y lo hacía en la orilla", ha descrito.

El tertuliano tampoco ha ocultado que "se pasa muy mal" en el reality: "No pensaba que Supervivientes era así, ha sido mucho más duro de lo que imaginaba", ha reconocido.

Asimismo, Matamoros ha insistido que la edad -65 años- también ha pesado a la hora de realizar algunas pruebas. "Tengo muchas limitaciones físicas, en algún sentido me he sentido ridículo. Lo que no quería era vender la pastilla de la lástima. Cuando ha habido una prueba colectiva, he hecho todo lo que he podido. No quería perjudicar a los demás", ha aclarado.