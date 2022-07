Las polémicas declaraciones de Irene Rosales, en las que la mujer de Kiko Rivera cargó duramente contra Isabel Pantoja y su cuñada, Isa, han supuesto un gran revuelo. Tanto es así que, este jueves, Isa no ha dudado en responder a la modelo.

Rosales destacó que tanto Isa como el resto de miembros de la familia se estaban empeñando en difundir rumores acerca de las infidelidades que el DJ habría cometido durante su matrimonio. En una conexión en directo con El programa del verano, Isa, contundente, ha respondido: "Yo no estoy alimentando rumores sobre ese matrimonio, ellos sí se han metido en mi relación".

Respecto a las palabras que Rosales dedicó a Isabel Pantoja, donde aseguró que o volvería a hablar con ella, Isa ha explicado: "No creo que se tenga que defender de mi madre porque ella no ha hablado. Nadie le está cuestionando si mi madre llama a sus nietas o no, así que creo que ese ataque también es gratuito. Es una realidad que está viviendo ella. Lo comprendo, pero no veo la necesidad".

Como suele ser habitual, Isa no ha tenido reparo en contestar a todas las preguntas formuladas por los colaboradores de El programa del verano. Así, la joven ha destacado que Irene y ella nunca han sido amigas, sino que son cuñadas: "Siempre me he llevado bien con las parejas de mi hermano".

De la misma manera, Isa también ha explicado que, en muchas ocasiones, Irene Rosales debería apartarse y "no meterse" en ciertos temas, sobre todo cuando Kiko hace o dice algo que no es admisible.

"Mi madre, por lo que yo tengo entendido, siempre le ha tenido mucho cariño a Irene, siempre la ha respetado muchísimo. Me sorprende a lo que han llegado porque yo jamás he visto mal rollo entre ellas", ha recalcado Isa.