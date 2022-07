El análisis de Jorge Millán: "Un euro débil nos hace pagar más por las gasolinas y el gas, pero beneficia a las exportaciones"

Un euro vale hoy prácticamente lo mismo que un dólar, algo que no había ocurrido en los últimos 20 años. La paridad entre las dos monedas no deja de ser algo simbólico, pero resume bien una tendencia de fondo más importante. Desde enero de 2021, la divisa europea ha perdido un 17% de su valor frente a la moneda estadounidense. Un movimiento que, aunque no lo parezca a simple vista, nos afecta a todos aunque no tengamos pensado ir de vacaciones a Estados Unidos a gastarnos nuestros ahorros.

Un euro débil hace que, aunque no nos demos cuenta, acabemos pagando más cuando vamos a llenar el depósito, cuando la factura de la luz y el gas llegan a casa o incluso cuando vamos al supermercado. Pero, por otro lado, puede beneficiar a las empresas que exportan sus productos Estados Unidos.

En 20minutos analizamos las claves del desplome histórico del euro.