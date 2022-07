Elena Furiase, madre por segunda vez, revela el sexo del bebé y su nombre de película: "¡Ya somos cuatro!"

Elena Furiase ha sido nuevamente mamá. La hija de Lolita y su chico, el músico Gonzalo Sierra, han dado la bienvenida a la pequeña Nala, nacida el pasado 4 de julio.

La pareja ya tenía a Noah, que nació en octubre de 2018, con lo que está a punto de cumplir los cuatro añitos, y que ya es el hermano mayor de la familia.

"El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita... Nala. Gracias por vuestros mensajes y estamos felices. ¡Ya somos 4!", anunciaba la actriz en sus stories de Instagram.

La hija de Lolita reveló así tanto el sexo como el nombre del bebé, algo que ha mantenido en secreto hasta el final. La propia actriz dio hace unos días el motivo por el que no lo hacía público, pese a saberlo. "No lo quiero decir, porque, hasta que no nazca... A mí me da mucha cosa. Y, si se dice que es niño o niña, ya se le da una vida que, a mí, me da mucho apuro". A la pregunta de si ella prefería uno u otro sexo, Furiase aseguró que le daba "igual".

Elena Furiase da a luz. INSTAGRAM

Según informa Cuore, la actriz ha optado por un nombre muy original que, al parecer, tiene orígenes africanos. Nala significa "reina" y también "regalo". Sin embargo, a nosotros nos suena más por ser el nombre de la protagonista femenina de El Rey León.