En plena recta final del embarazo, Elena Furiase fue este domingo una de las protagonistas de los Premios Platino, en los que la actriz posó y habló con la prensa.

La hija de Lolita y su pareja, que ya tienen un hijo llamado Noah, esperan la llegada del futuro bebé del que también habló la intérprete.

Primero se tildó como madre, y dijo ser "muy intensa". "Soy muy como las de antes. Si no le gusta la cena, le hago unos macarrones. ¿Que no le gustan? Le hago otra cosa, pero que coma. ¿Tendrá frío? ¡Que se lleve una chaqueta por si acaso!", narró la actriz, entre risas.

Además, aseguró que se parece su propia madre, Lolita, en estas labores como mami. De la artista dijo que le agradece la libertad con la que les ha criado.

De lo que no le sacaron ni una sola palabra es del sexo del bebé que está por llegar. La propia actriz dio el motivo por el que no lo hace público, pese a saberlo. "No lo quiero decir, porque, hasta que no nazca... A mí me da mucha cosa. Y, si se dice que es niño o niña, ya se le da una vida que, a mí, me da mucho apuro".

A la pregunta de si ella prefería uno u otro sexo, Furiase aseguró que le daba "igual".