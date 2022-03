A un día de acabarse marzo, todo el mundo sabe que lo que viene a continuación. No es solo la llegada de temperaturas más altas, o la primavera, sino también el comienzo de abril, con todo lo que ello conlleva.

"Abril, aguas mil", se suele decir, por lo que el paraguas será indispensable. Sin embargo, hay una persona a la que, precipitaciones aparte, le afecta aún más este mes, y esa es Elena Furiase.

Una sencilla intervención en el programa Password, concurso de Luján Argüelles en Cuatro, hizo que el nombre de la actriz sea viral mínimo una vez al año. "Abril-cerral" es la mítica confusión de una participante que provocó que la intérprete se desternillara en directo y quedara inmortalizada en la historia de la televisión.

Mañana, 1 de abril, pasado 2 de cerral.

Elena Furiase#BienvenidoAbril pic.twitter.com/deS35HjnRm — Manel Márquez (@manelmarquez) March 31, 2022

Pero, por desgracia para la hija de Lolita Flores, los internautas siempre se suelen adelantar un día a este fenómeno, y este 2022 en el que se cumplen 13 años de aquello no ha sido una excepción. Por ello, ante tal aluvión de mensajes que ha recibido, la intérprete ha acudido a su cuenta de Instagram para reaccionar y pedir que dejen de enviarle el vídeo.

"Igual que Winter is coming, abril is coming. Soy más consciente que nadie, y ya me estáis empezando a enviar mensajitos. También sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo viví yo. No pasa nada", comienza diciendo en sus stories, con cara resignación.

El 31 de marzo no es 31 de marzo sin las stories de Elena Furiase hasta el coño de la vida pic.twitter.com/400O9LbvyC — Bryan (@BryanMxrt) March 31, 2022

"No hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años. Soy consciente de ello", pide. "Sobre todo, mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas".

"Os quiero. Que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz", concluye Elena Furiase. "Luego, tengo que reconocer que hay cosas que son un poco más sutiles que enviarme el momento. Y me hacen hasta gracia", añadió y enseñó una publicación que hablaba del "Día Internacional de Elena Furiase".