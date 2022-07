El llamamiento del representante de Ana María Aldón, tras romper con él por sorpresa: "Llevo 15 días sin poder contactar con ella"

Ana María Aldón atraviesa uno de sus peores momentos. La supuesta crisis que está viviendo con José Ortega Cano parece más que evidente, ya que la diseñadora se ha trasladado a Cádiz sola con su hijo.

Además, la colaboradora ha dejado la televisión y ya son dos semanas las que lleva sin aparecer en pantalla. "Le han recomendado que se aleje", señaló Emma García hace unos días.

Por si fuera poco, ahora parece que a la diseñadora se le suma otro problema, esta vez con su representante. Según informa Semana, Aldón ha prescindido en las últimas horas de su representante, Marc Florensa, y lo ha hecho sin comunicárselo a él mismo: "Estoy muy perdido. Me he enterado por televisión de que ya no trabajaba conmigo. Llevo 15 días sin poder contactar con ella", ha explicado a la revista.

"Yo le tengo muchísimo cariño y espero que sea algo producto de la situación en la que está y que no sea como se está contando. Quiero que me lo explique, porque aún nadie se ha puesto en contacto conmigo", asegura.

Además, Marc aasegura que la diseñadora ha dejado trabajos en el aire con su 'desaparición': "He tenido que avisar a las marcas para anular cosas que ya estaban cerradas porque es imposible contactarla. Tenemos contratos y asuntos pendientes para los próximos 3 meses que no sé cómo van a terminar porque no tengo información de ella", dice, contrariado.