Ayuso pide a Sánchez que elimine 9 impuestos sobre la energía para afrontar un otoño difícil

La Comunidad de Madrid teme que la actual crisis energética mude en "una tormenta perfecta" que explote el próximo otoño, cuando la demanda de gas, electricidad y combustible crezca por la bajada de temperaturas. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso se confiesa "preocupado" por el impacto de la coyuntura actual sobre el bolsillo de los ciudadanos y la actividad empresarial. Sobre todo, después de que el Consejo de Gobierno de este miércoles haya conocido un informe detallado de la situación en la que está inmersa el país desde hace meses.

El análisis ha llegado de la mano de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, que después lo ha presentado en rueda de prensa. "La energía es un recurso estratégico", ha señalado, remarcando que "disponer de energía es lo que hace posible nuestro modo de vida" y que no tener garantizado el acceso a la energía configura "una amenaza para el crecimiento y el bienestar".

Para evitar este escenario, la Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa una batería de ocho medidas, entre las que figuran la supresión temporal de impuestos o la reducción de subvenciones. Las propuestas serán trasladadas al Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, indicando que algunas de ellas se pueden implementar de forma inmediata y, otras, en un horizonte futuro.

El Ejecutivo presidido por Díaz Ayuso plantea su propia 'receta' porque considera que las medidas que ha adoptado hasta ahora el Gobierno de España para aliviar la crisis energética "han agravado" la situación. "El empeño de introducir un tope al precio del gas es un fracaso anunciado", ha señalado Martín, mientras que la ayuda al combustible ha señalado que "no solo no se han reducido los precios", sino que se ha encarecido en 31 céntimos la gasolina y 27 céntimos el diésel.

La creación de nuevos impuestos y una mayor intervención del mercado, iniciativas también del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tampoco acercan una solución a la crisis, según Madrid. "Compromete las inversiones en marcha y futuras y el desarrollo de nuevos proyectos", sostiene la responsable del Gobierno de Díaz Ayuso.

Las propuestas de Madrid

La Comunidad echa en falta dos medidas por parte del Ejecutivo central: incorporar el refuerzo de las interconexiones con Europa en su propuesta de planificación energética para 2021-2026 y abrir el debate sobre la energía nuclear, que ya está en la agenda de países como China, Estados Unidos o Francia. El primero ha anunciado 150 centrales nuevas para 2035, el segundo ha respondido con la firma de 300 para 2050 y los galos prevén habilitar 14 nuevos reactores y alargar la vida de los existentes.

Entre las propuestas se revelan dos de corte fiscal: sustituir los 8 impuestos estatales que gravan la producción de energía por un impuesto que internalice los daños ambientales y estudiar la suspensión temporal e inmediata del impuesto al CO2 y del impuesto de hidrocarburos. También apuesta la Comunidad por reducir las subvenciones que no tienen nada que ver con la generación de electricidad, como las garantías de potencia o las primas a las renovables, y traspasar los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, Ceuta y Melilla, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado.

"Los españoles no necesitamos políticas de marketing, sino medidas reales", ha opinado Martín, que ha instado a Sánchez a adoptar "medidas eficaces" para paliar una crisis energética en la que España, ha agregado, no depende de sí misma. "Es de los países europeos con mayor dependencia energética: hasta un 74% de la energía que consumimos depende de importaciones, fundamentalmente gas y petróleo", ha detallado, para agregar que las renovables, hoy por hoy, son insuficientes para cubrir toda la demanda y prescindir del carbón y programar el cierre de las centrales nucleares sin tener alternativas, no han ayudado.

Madrid, además, pide mirar a otro tipo de medidas que están adoptando diferentes gobiernos como respuesta a la crisis. En este sentido, desde Sol miran a Polonia, que ha optado por reducir los tipos impositivos en todos los tramos del IRPF salvo en el máximo; Alemania, que ha optado por subir el mínimo personal y familiar en el impuesto sobre la renta; o Francia, que aumentará las deducciones por kilometraje.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La delicada situación no es exclusiva de España, también se da en Europa. "Ambas, tienen a día de hoy dificultades, no solo para garantizar el suministro, sino también en la transición hacia el modelo energético descarbonizado", ha incidido la consejera madrileña, que hunde las raíces de esta crisis, en parte, en la primavera de 2021, cuando Rusia empezó a reducir el suministro de gas a Europa.

Estas continuas disminuciones han llevado al stock de gas de Europa al 40%, cuando otros años a estas alturas estaba en torno al 60 o 70% de su capacidad. Estos recortes no tienen que ver con una menor generación de gas ruso, sino con una "reorientación" de las exportaciones del Kremlin hacia China e India.

Esta política de Rusia hace mella en Europa, porque el 40% del gas y el 37% del petróleo que se consume en el viejo continente tiene origen en el país de Vladimir Putin. "No tener garantizado el acceso a la energía configure una amenaza para el crecimiento y el bienestar", ha advertido Paloma Martín, para subrayar que el mundo asiste a "un proceso de reequilibrio geopolítico" en el que la energía se ha tornado "un ariete" contra las sociedades occidentales mediante la escasez y la volatilidad.