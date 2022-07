Ike Turner, fallecido esposo de Tina Turner, acusado de violación por P.P. Arnold

En los años 60, Patricia Ann Cole, más conocida dentro del mundo musical como P.P. Arnold, fue una de las cerca de doce mujeres que formaron parte del trío The Ikettes, el cual apoyaba vocalmente las actuaciones de uno de los matrimonios artísticos más reconocidos: el formado por Ike y Tina Turner. Ahora Patricia se ha visto con fuerzas para revelar cómo el artista la violó.

Ike Turner, que falleció a los 76 años de edad en diciembre de 2007, estuvo casado con Tina Turner de 1962 a 1978. Ella luego se pasaría el resto de su vida sin hablar con él. Ni siquiera verle. Las palizas, los malos tratos y los abusos machistas del músico de rock and roll y R&B a la diva hicieron que jamás quisiese volver a saber de él, si bien le perdonó públicamente.

P.P. Arnold está promocionando estos días su último libro, unas memorias que ha titulado Soul Survivor. En ellas, relata cómo Ike la agredió sexualmente en una habitación de hotel una de aquellas noches de gira y cómo jamás se lo confesó a nadie por miedo alas consecuencias y a perder su carrera.

"¿Qué puedo decir? Fue una experiencia horrible. Yo despreciaba a Ike, pero no sabía ni cómo expresarme. Me dijeron que Tina quería deshacerse de mí porque Ike me perseguía. Si hubiera ido corriendo a contárselo a Tina, o si hubiera telefoneado a mis padres, me habría tenido que volver a casa", ha declarado en una entrevista con The Telegraph a raíz de la publicación.

La artista ha explicado que si finalmente dejó The Ikettes fue gracias a la intervención de otra estrella, Mick Jagger. P.P. Arnold ha explicado que como antes había tenido otra experiencia traumática (abandonó a su esposo, que también la maltrataba), si no llega a ser por el vocalista de los Rolling Stones no hubiese conseguido salir del pozo.

Con él y con otra cantante y actriz, Marianne Faithfull, comenzó una relación poliamorosa, ha desvelado, si bien matizando que Marianne la prefería a ella y ella al músico, aunque de cara a la prensa solo estaban saliendo Mick y Marianne.

Según rememora, el cantante de los Rolling estaba "en las nubes" con aquella situación, pero no era sencilla para ninguno. "Yo intenté dejarme llevar, pero también me estaba sintiendo incómoda... En el fondo yo estaba encaprichada de Mick, no de ella", ha explicado, así como que espera que Mick no le guarde rencor por haber desenterrado aquel pasado.