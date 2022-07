Kiko Hernández revela el verdadero motivo de la cancelación de su obra de teatro y se dirige amenazante a una persona anónima: "Sobras"

Después de semanas de rumores, Kiko Hernández quiso poner fin a las habladurías sobre la cancelación de su obra de teatro, Instinto, y dio los verdaderos motivos de este "fracaso" profesional.

El colaborador utilizó el altavoz de Sálvame para negar que se deba a la baja audiencia de la obra. "La información que se da en los periódicos es totalmente falsa. En la mayoría de las ciudades en la que hemos estado de gira hemos llenado la sala", matizó.

Entonces, dio el verdadero motivo, confesando que fue él mismo quien dejó la obra de teatro el día 11 de junio. "Intenté dejar la obra cuatro veces en cinco meses", revelo Kiko. "Lo hice por mi salud mental y personal", sentenció.

"Todo mi equipo sabe de lo que estoy hablando y me apoya en mi decisión. No mintáis ni hagáis declaraciones diciendo que el problema ha sido la baja afluencia de público. Si no decís la verdad, la digo yo", añadió el madrileño.

En ese punto, miró a cámara y, desafiante, se dirigió a una persona anónima. "Te lo digo a ti. ¿Quieres que cuente la verdad?", preguntó, muy serio, el colaborador. "Tú sobras en el teatro, a ti te van a cerrar todas las puertas, porque gente como tú ensucia el teatro", remató.