Últimos días para aprovechar las rebajas de verano de Dyson: estos son los modelos que aún están disponibles

Desde que comenzaron, no han dejado de colgar el cartel de sold out en muchos de los modelos que lanzan. De hecho, puede ser que, si le das muchas vueltas a tu apuesta, cuando llegues a su web la aspiradora sin cables con la que llevas soñando todo el año ya no esté disponible, y es que en las rebajas de Dyson... ¡las ofertas vuelan! La verdad, todo sea dicho, no es de extrañar, pues podemos llevarnos algunos de sus modelos más punteros, incluidos los que tienen cabezales con iluminación para rastrear el polvo, a un precio difícil de conseguir.

Claro que, desde Dyson, saben cómo conquistar a los usuarios y, por eso, han repuesto gran parte de los modelos que se han ido agotando estos días, incluido el que está disponible por menos de 300 euros: la V8 Animal+. Este modelo ofrece una potente succión en todo tipo de suelos, incluidos duros y alfombras, para que ninguna mota de suciedad pase desapercibida. Con esta característica, permite trabajar hasta 40 minutos seguidos, con lo que, con una sola carga, podemos limpiar toda la casa. Todo ello, ¡por 299 euros!

La Dyson V8 Animal Plus. Dyson

No es, sin embargo, el único modelo que podemos encontrar de rebaja estos días en el catálogo de Dyson; y, desde 20deCompras, te los queremos acercar todos para que la compra solo esté a un clic de ti... ¡y solo tengas que concentrarte en la decisión de qué aspiradora sin cable escoger! ¡Listo?

De 679 euros a 579: V12 Detect Slim Absolute, la edición dorada. Elígela si buscas un modelo que incluya el cabezal con iluminación para rastrear el polvo y que adapte, automáticamente, la potencia de succión ante las necesidades.

Elígela si buscas un modelo que incluya el cabezal con y que adapte, automáticamente, la potencia de succión ante las necesidades. De 549 euros a 449: la Dyson V11 Extra. Fantástica para los que buscan mucha potencia, una pantalla que monitoriza el rendimiento y una autonomía de una hora.

