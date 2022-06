Cómo ahorrar 120 euros en una aspiradora sin cable de Dyson con este truco que solo te llevará un minuto

Por si todavía no te habías enterado... ¡Dyson está de rebajas! No insistiríamos tanto si no fuera porque hemos probado algunos de sus modelos de aspiradoras sin cable y hemos comprobado de primera mano por qué han conquistado a tantos usuarios: son eficaces, ya que permiten llevar a cabo una limpieza total en menos tiempo y ofrecen una solución íntegra para el hogar, gracias a que incluyen cabezales intercambiables para limpiar diferentes superficies. La firma también ha querido aprovechar la llegada oficial del verano para sumarse a la campaña estival de descuentos y ofrecernos así sus productos a mejor precio.

En su web, podemos encontrarnos con descuentos directos desde 50 euros, como es el caso de la promoción activa en la V8 Animal +. Pero podemos conseguir hasta un ahorro de 120 euros... ¡con un truco que te contamos en 20deCompras! Si añades el cupón 'Summersales' en algunos modelos adscritos a la promoción, obtendrás descuentos de 70, 90 y hasta 120 euros. Este último caso se da los modelos de la gama V12 Slim Absolute Complete, dispositivos con más de nueve accesorios para conseguir una limpieza efectiva. Eso sí, la promoción estará activa por tiempo limitado... ¡así que no te lo pienses demasiado!

El modelo V12 Slim, con tecnología láser. Dyson

Respecto a las prestaciones que hacen famosas a las aspiradoras Dyson, tales como la limpieza sin cables, la potencia de succión sin precedentes o el vaciado en un solo clic y sin contacto, cabe destacar que la V12 Slim Absolute, cuenta con todas. Pero, además, es una de las pioneras en la marca en incluir el cabezal con iluminación que hace más sencillo rastrear y eliminar el polvo. El ya famoso cabeza Slim Fluffly al que se suman otros siete intercambios, todos dirigidos a optimizar nuestras laborales, ya sea sobre textiles, en rincones y juntas o grandes superficies.

Ahorra 90 euros en...

No solo la compra de la V12 incluye un suculento descuento si aplicas el cupón 'Summersales', en estos tres modelos puedes ahorrarte 90 euros si lo usas una vez los hayas incluido a tu carrito y hayas rellenado todos los datos. ¿Quieres saber cuáles son?

V10 absolute+ . Este modelo ofrece hasta un 30% más de succión que su antecesora y 60 minutos de autonomía que nos permite llevar a cabo una limpieza completa. También se ha diseñado con un cubo un 40% más grande para evitar que tengamos que parar con frecuencia a vaciarlo.

. Este modelo ofrece hasta un 30% más de succión que su antecesora y 60 minutos de autonomía que nos permite llevar a cabo una limpieza completa. También se ha diseñado con un cubo un 40% más grande para evitar que tengamos que parar con frecuencia a vaciarlo. V10 Origin. Diseñada para absorber las vibraciones, amortiguando el ruido y mantener los niveles de sonido bajos, esta aspiradora incluye un sistema de filtración totalmente sellado captura el 99,99 % de las partículas de hasta 0,3 micras expulsando aire más limpio.

Diseñada para absorber las vibraciones, amortiguando el ruido y mantener los niveles de sonido bajos, esta aspiradora incluye un sistema de filtración totalmente sellado captura el 99,99 % de las partículas de hasta 0,3 micras expulsando aire más limpio. V11 Total Clean Blue. Este modelo optimiza de manera inteligente la limpieza y la autonomía del dispositivo para adaptarla a las necesidades de cada momento. También es apta para alfombras e incorpora seis accesorios básicos, entre ellos, la rinconera, para ofrecer distintos tipos de soluciones.

