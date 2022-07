Dani García revela a Pablo Motos qué dos comensales "dieron por saco" en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

El afamado cocinero Dani García acudió esta semana por primera vez al programa El Hormiguero, donde conversó con Pablo Motos sobre el mundo de la alta cocina, sus negocios y también sobre los entresijos del menú ofrecido en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

En concreto, el chef de Marbella ha reconocido que aquella boda "fue increíble" y que no volverá a hacer un evento "jamás en la vida de ese nivel tan sumamente personalizado". "A nivel creativo, fue un esfuerzo brutal", ha añadido.

Sin embargo, García desveló que de todos los comensales que asistieron al banquete, hubo dos que le "dieron la noche", según sus propias palabras.

"Fue un trabajazo absolutamente brutal que salió genial de no ser por dos comensales que nos dieron la noche un poco", comentó el cocinero, con una sonrisa pícara hacia el presentador, que empezó a reírse.

"¿Quiénes son los dos comensales?", quiso saber entonces Motos. "Una fue Victoria Beckham. Espero que no nos ponga hoy... Fue muy raro, ella cambió todo el menú. Te da pena cuando haces un menú, un esfuerzo, no solo nosotros, los novios, todo el equipo, por hacer un menú único... El menú de ella era totalmente diferente", ha contado Dani García.

En concreto, la ex spice girl y diseñadora se alimentó "solo a base de verduritas", así como de agua de coco y caramelos de menta, algo que llamó mucho la atención del cocinero. "Tenía agua de coco siempre, constantemente, y un bol de caramelos de menta. De verdad que no lo he visto en mi vida. Y luego aquí, en el otro lado, tenía el gel hidroalcohólico, que ahora es muy famoso, pero en aquella época todavía no había Covid", recordó el chef.

El segundo comensal no fue otro que Pablo Motos. Según Dani García, "era tremendamente especial, me dio la noche. Después de currarme una hamburguesa de Wagyu con mi salsa, que es lo mejor que tenemos, que es la bull, que es brutal, dice 'bueno no, que quiero la salsa aparte, la guarnición'... Como un niño pequeño", describió García, provocando las risas del público.

"Pero tampoco te di tanto por saco, ¿no?", quiso justificarse entonces Motos. "Al final, ¿qué hice? ¿Quitar ingredientes?", preguntó al cocinero. "Hombre, de 400 tíos, que haya dos dando por saco, es por saco...", le respondió el cocinero entre risas.

"Es una estrella Michelín de por saco", bromeó Motos, a lo que Dani García agregó asegurando que "es difícil, nosotros intentamos hacer feliz a todo el mundo".

"A mí me hiciste feliz", le dijo Pablo Motos. "Sí, pero te comiste las cosas a medias, ese es el problema", le replicó el cocinero, que quiso zanjar el tema asegurando que "hay que crecer gastronómicamente hablando".