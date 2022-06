Dani García, sobre el chuletón bañado en oro que comieron Sergio Ramos y Pilar Rubio: "No tiene sentido"

Hace un par de semanas, Sergio Ramos y Pilar Rubio mostraban a través de las redes sociales cómo disfrutaban de sus vacaciones en Dubai, donde hacían alarde de la ostentosidad del lugar y los placeres que allí se pueden disfrutar.

Las vacaciones de la mediática pareja no pasaron desapercibidas y las redes sociales no pasaron por alto el exclusivo menú que Rubio y Ramos degustaron en Dubai Nusr - Et Steakhouse y que compartieron a través de sus cuentas de Instagram.

El conocido chef Nusr-Et fue el anfitrión de la pareja, que degustó la goya de la corona del restaurante: un chuletón de vaca bañado en oro de 24 quilates que se vende a 900 euros la pieza, -3.500 dírhams de Dubái-.

El pasado lunes, el chef marbellí Dani García visitó El Hormiguero, donde confesó que había coincidido en un par de ocasiones con Nusr-Et, el chef detrás del chuletón bañado en oro: "El otro día coincidí con él gimnasio de un hotel en Nueva York, le pedí una foto y estuve en rato hablando con él. Es bastante "estiradete"", confesaba García en el programa de Pablo Motos.

Un invento del mundo pastelero

Nusr-Et, famoso en redes sociales por ser el chef turco que tiene una curiosa forma de espolvorear la sal con los dedos cayendo a través de su codo, está al frente del restaurante Dubai Nusr - Et Steakhouse, en el hotel Four Seasons de Dubái.

"Estuve con mi familia en el restaurante de Dubai, y la verdad que te lo intentan meter por los ojos", confiesa Dani García cuando las hormigas le preguntan si ha probado la famosa pieza de carne.

Según asegura Dani García, "esto del oro ya lo hemos utilizado en pastelería de toda la vida, no tiene sentido ninguno para mí. Lo respeto pero creo que es muy excesivo".