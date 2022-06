El motivo por el que Dani García deja siempre una mesa reservada en sus restaurantes

Dani García ha sido uno de los invitados de esta semana en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos. El cocinero andaluz, con tres estrellas Michelín y un imperio de más de 20 restaurantes por todo el mundo, asistió al programa de Antena 3 el pasado lunes 27 de junio y, además, de hablar de cocina y hostelería, reveló algunos de los secretos mejor guardados de su profesión.

Durante su entrevista de Pablo Motos, el chef marbellí tuvo que responder a algunas preguntas comprometidas de Trancas y Barrancas. Para poner en un aprieto a García, las estrellas del programa le pusieron en una situación hipotética. “Imagínate que tienes el restaurante lleno hasta arriba, no cabe nadie más en meses, pero resulta que llama el rey Felipe. ¿Le dices que no hay sitio o de repente aparece una mesa mágica?”

El cocinero respondió reconociendo que, en su restaurante, siempre hay una mesa mágica guardada por si acaso. “Todos los días, por suerte o por desgracia, me pasan esas cosas”, aseguró el chef.

Y es que es raro el día en el que sus restaurantes tienen mesas vacías. El universo de Dani García es inmenso. El chef tiene nueve marcas (muchos más restaurantes) repartidas por todas partes del mundo. Son miles los que buscan vivir la experiencia gastronómica que el andaluz ofrece en sus locales, con los que prevé una facturación que ronda los 45 millones de euros para este año 2022. El cocinero marbellí lleva en la cocina desde sus 17 años y, desde entonces, ha crecido sin parar en el mundo de la gastronomía.

Smoked Room, de Dani García, ha conseguido dos estrellas Michelin en la gala 2022. instagram

Entonces, ¿cuándo vamos a un restaurante bueno y nos dicen que no hay mesa disponible, es mentira? Es probable, aunque hay que pensar que los famosos no siempre nos quitarán la mejor mesa del local. Dani García reconocía que, aunque siempre deja una reservada por si acaso, estas mesas guardadas para celebridades no son necesariamente las mejores del restaurante. “Es la que queda, cuando la gente va forzada ya sabe que no le puedo dar la mejor mesa, eso no es justo”.

No fue este el único secreto que el chef malagueño reveló durante el programa. Gracias al interrogatorio de Trancas y Barrancas, descubrimos que es el propio Dani García el que lleva las redes de sus cadenas de restauración, cómo fue su encuentro con el chef Conor Mcgregor y cuál es el alimento más raro que había probado en su vida.