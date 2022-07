Una de las fechas del ahorro más marcada en el calendario es el Prime Day de Amazon que empieza, oficialmente, este 12 de julio, tal y como ha confirmado el gigante de las ventas online. Durante dos días se podrán disfrutar de miles de ofertas en tecnología, hogar, motor, artículos deportivos o de belleza. Eso sí, lo que es seguro es que la edición de 2022 no dejará a nadie indiferente. Por eso, desde 20deCompras queremos ayudarte a que no pierdas de vista ninguna oferta y, para ello, el primer consejo es que aproveches para hacerte Prime y, así, esta fiesta del ahorro te salga aún más redonda.

Y, una de las preguntas que más gente se hace es si estarán sus favoritos de Amazon rebajados durante el Prime Day 2022. Lo cierto es que la mayoría de productos tienen rebaja durante esta fiesta del ahorro, pero, hay algunos que arrasan edición tras edición y, por eso, es más probable que tengan descuentos. No obstante, tendrás que estar atento a Amazon y a 20deComrpas donde actualizaremos todas las ofertas del ecommerce. Y, por supuesto, no olvides que hay una serie de ofertas anticipadas que ya están arrasando en la plataforma antes del gran día, así que, si no quieres que uno de tus favoritos agote existencias, no pierdas de vista esta lista.

-240 pañales Dodot Sensitive y toallitas de regalo. Una de las compras más recurrentes, y de las ofertas favoritas del Prime Day, son productos de higiene para nuestro bebé como este pack mensual que, como no, ¡Amazon ha anticipado su oferta!

Suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del bebé. Amazon

-Fairy Original All in One, las mejores pastillas de lavavjillas rebajadas casi un 30%. Otro de los favoritos durante el Prime Day cuya oferta se ha anticipado en Amazon.

¡Las más vendidas y más eficaces con la suciedad incrustada! Amazon

-Fire Tv Stick. Dentro de los dispositivos Amazon que han causado furor (¡y siguen haciéndolo!) también se encuentra el Fire TV Stick con mando por voz Alexa para convertir tu televisión convencional en una smart.

Fire TV Stick 4K con Dolby Vision, llévate el cine a casa. Amazon.

-Uno de los productos del verano es el ventilador. El verano anticipado y caluroso que ha estrenado 2022 ha hecho que uno de los productos estrella en Amazon.

El mejor en cuanto a relación calidad-precio. Amazon

-Los filtros de jarra Brita también tienen ¡un 26% de descuento!

Estos filtros son compatibles con casi todos los modelos de Brita. Amazon

-La crema facial que arrasa ahora en Amazon contiene matrixilo y reduce el envejecimiento y las arrugas.

Esta crema antiarrugas única estimula la producción fibroblástica de colágeno y elastina que impulsan la productividad del colágeno. Amazon

-Y, por último, otro de los productos favoritos en el Prime Day que también está rebajado (¡casi un 40%!) es el robot aspirador Conga 3890 Ultra de Cecotec.

¡El más vendido de su categoría! Amazon

