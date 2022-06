El verano del ahorro ya está aquí, el Prime Day de Amazon empieza oficialmente este 12 de julio, según ha explicado el gigante de las ventas online. En esta nueva edición de 2022 se podrán disfrutar miles de ofertas en hogar, tecnología, artículos deportivos, motor o, incluso, en belleza, entre muchos otros. Pero, desde 20deCompras queremos recoger aquellos artículos que se van a adelantar a las fechas del Prime con descuentos que, seguro, no quieres dejar escapar, ya que son algunos de los productos más deseados del ecommerce.

De hecho, las primeras ofertas ya han empezado porque Amazon está ofreciendo hasta un 55% de descuento en dispositivos de la casa, incluyendo el último Kindle Paperwhite que está arrasando entre los libros electrónicos o la tercera generación del Echo Dot. Si quieres conocer que artículos no deberías perder de vista estos días de junio y julio, estate muy atento a esta lista.

-Kindle Paperwhite. La última versión del libro electrónico de Amazon tiene 8 gigas de capacidad, 6,8 pulgadas y luz calidad ajustable. Se trata de la revolución de los e-books que, seguro, no quieres dejar pasar durante este Prime Day. Y es que, puedes leer todo lo que quieras estas vacaciones sin llenar tus maletas ni cargar peso (¡y con una autonomía de 10 semanas).

Libro electrónico Kindle Amazon

-Fire tv stick. Dentro de los dispositivos Amazon que causan furor también se encuentra el Fire TV Stick con mando por voz Alexa para convertir tu televisión convencional en una smart. Lo que nos permite acceder a las plataformas de streaming y a otros contenidos que requieren de esa prestación.

Fire TV Stick 4K con Dolby Vision, llévate el cine a casa. Amazon.

-Auriculares inalámbricos Tozo. 2022 también es el año de romper con los cables que nos atan, no es de extrañar que los auriculares inalámbricos estén arrasando en Amazon. De hecho, es uno de los productos tech que más se buscan durante estas fechas del ahorro y ya está rebajado ¡un 40%! Los Tozo T10 tienen 272.250 valoraciones, que se dice pronto, son resistentes al agua, ideales para hacer deporte y su caja de cara es ultrarrápida.

¡Con un 40% de descuento! Amazon

-Freidora sin aceite de la marca Cosori. Otro de los must más rebajados durante el Prime Day son las air frayer y la que arrasa en ventas en Amazon es la de la marca Cosori, la más vendida, porque es de las más silenciosas del mercado y tiene hasta nueve modos distintos para cocinar con una capacidad de casi 5 litros y posibilidad de hacer más de 30 recetas distintas.

¡La más vendida! Amazon

-Bolsa de viaje Benzi para vuelos low cost. Para aprovechar las ofertas de las compañías de vuelo económicas y viajar con el equipaje gratis, este debe de caber bajo el asiento del pasajero en la cabina del avión. Pero, ¿Cuáles son esas medidas? Exactamente son 40x20x30 centímetros y esta bolsa de mano las cumple a la perfección para que puedas viajar con tranquilidad en compañías como Ryanair y Vueling este verano.

La bolsa de viaje BZ5496 está fabricada de poliéster un material muy resistente que le permitirá utilizar la bolsa de viaje durante mucho tiempo. Amazon

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.