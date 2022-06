Las toallitas de Dodot vuelven a estar a tres céntimos la unidad (o cómo conseguir 864 por 23 euros)

Las toallitas, si hay un bebé en casa, no deben faltar nunca. Para ayudarnos a dejarlo todo en orden durante el cambio de pañal, para lavarles la carita después de una merienda accidentada o las manos tras un gateo incesante por un suelo cuya limpieza no tenemos bajo control... Las situaciones en las que nos salvan la vida son incontables y, por ello, no queremos quedarnos sin, pero tampoco pagarlas a precio de oro: no todos los supermercados las tienen al mismo precio ni en todos están las de nuestra marca o gama favorita. Por eso, lo mejor que podemos hacer es ser precavidos y tener suministros suficientes para que los imprevistos no nos sorprendan comprando la cantidad necesaria cuando hay rebajas a la vista.

Hoy, por ejemplo, es uno de esos días en los que puedes hacer acopio de toallitas de Dodot a buen precio, ¡palabra de 20deCompras! Después de rastrear sus ofertas, y sabiendo que el gigante de las compras online ya prepara su catálogo para la llegada del Prime Day con descuentos llamativos, hemos descubierto que las de la gama Activity tienen una rebaja del 26%, de tal manera que puedes llevarte a casa 864 toallitas por menos de 23 euros, en vez de por los 30 habituales. ¿Vas a perder la oportunidad?

Dodot Activity Toallitas para Bebé Amazon

Con 1.600 valoraciones, el pack de Dodot Activity es perfecto para quienes buscan muchas unidades al mejor precio: tiene ahora una rebaja del 20% y te llevas a casa por 23 euros 864 toallitas. Eso sí, no solo su precio llama la atención: las de esta gama ayudan instantáneamente a recuperar el pH natural en pieles delicadas; su loción libre de alcohol ayuda a prevenir la irritación de la piel; limpian de manera eficaz gracias a su textura extra gruesa y suave; y están testadas dermatológicamente para asegurarnos de que tienen 0% de fenoxietanol, parabenos y alcohol.

¿Y con compra recurrente?

Si además de ser Prime, te animas a probar la compra recurrente de Amazon entrega de ciertos productos, como pañales o toallitas, estableciendo una periodicidad: si lo haces con uno, tendrás 5% de descuento en cada compra; mientras que, si te suscribes en tres o más que se entreguen en la misma dirección, obtendrás un 10 en cada uno.

