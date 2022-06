Esty Quesada, la 'youtuber' Soy una pringada, confiesa que fue abusada sexualmente por su abuela durante diez años

Esty Quesada, para las redes Soy una pringada, es una de las youtubers más polémicas por sus incesantes críticas a personajes famosos. Sin embargo, ahora se ha sincerado sobre su lado más personal, confesando unos terribles episodios que vivió en su propia familia.

En una entrevista para El Mundo, Quesada ha tirado de su característico sentido del humor para explicar su pasado, que no ha sido nada fácil. Tuvo una infancia muy dura, puesto que su padre murió y su madre prácticamente les abandonó. "Tendría que estar muerta desde hace años, pero no lo estoy", comenzó diciendo.

Y eso no fue lo peor. También desveló que ha sido víctima de abusos sexuales por parte de su abuela. "Fue de pequeña durante más de 10 años", dijo. Además, contó por qué aguantó tanto sin revelarlo.

"Cuando te hacen eso de niña no se lo puedes contar a tu familia porque piensas que no te van a creer y que te vas a quedar sin apoyo. Por supervivencia tu propio cerebro te lo oculta", explicó.

Esa técnica que aceptó para intentar olvidarlo se acabó cuando, con 23 años, empezó a ir a terapia, lo que tampoco fue fácil de afrontar. "Es muy duro porque tienes que volver a bajar a los infiernos, pero la verdad te hará libre", relató.

Esas sesiones provocaron que paulatinamente sacase a la luz todo lo ocurrido: "Cuando estás mejor, esos recuerdos van saliendo poco a poco. No entiendes nada. Tenía unos sueños muy raros. Me venían flashbacks de cosas y yo pensaba: 'Pero, ¿esto qué es? Me estoy volviendo loca. Tengo esquizofrenia'. Y era que los recuerdos bloqueados durante 23 años habían salido a la luz".