Bono, de U2, revela que tiene un hermano secreto, fruto de una relación extramatrimonial de su padre

El cantante de U2, Bono, publicará Surrender, un libro que recoje sus memorias y que se pondrá a la venta simultáneamente en 15 países de todo el mundo el próximo noviembre.

A tenor de este volumen biográfico el cantante concedió una entrevista a Desert Island Discs de BBC Radio 4 en la que habló de un tema en el que no suele explayarse, como es su vida personal.

"Tengo otro hermano a quien quiero y adoro", revelaba en un momento dado el cantante a la presentadora, Lauren Laverne.

Según contó el cantante, su hermano nació tras una relación extramatrimonial que tuvo su padre cuando Bono y su familia vivían en Dublín.

"Mi padre estaba pasando por mucho. Su cabeza estaba en otra parte porque su corazón estaba en otra parte", contaba el cantante sobre el duelo de su padre tras el fallecimiento de su mujer y madre de Bono, cuando el cantante tenía 14 años.

"Me di cuenta de que mi padre tenía una profunda amistad con una hermosa mujer que era parte de la familia y luego tuvieron un hijo que se mantuvo en secreto. Nadie lo sabía", revelaba Bono.

El cantante lo descubrió pasado el tiempo y tras preguntarle a su padre por este desliz y confirmar que quería a su madre, le preguntó: "¿Cómo pudo pasar esto? y él dijo 'puede'". Ahora Bono está en paz con este asunto, y entiende que su padre estaba "tratando de arreglarlo, tratando de hacer lo correcto. No se estaba disculpando, solo decía que estos son los hechos".

Sobre aquella época Bono reconoce que "fue difícil tratar conmigo. Estaba lidiando con otras cosas en su vida". El cantante se despidió de su padre, tras el fallecimiento de éste, hablando con él desde una capilla desde la que le habló.

"No había nadie allí, encendí una vela y me puse de rodillas y solo dije, 'mira, lo siento, no estuve ahí para ti, pasaste por mucho y por favor perdóname' y me sentí libre", contaba Bono.

El subtítulo del libro de memorias, 40 canciones, una historia remite a los 40 capítulos que componen el libro, cada uno de ellos una canción de U2, y el cantante también ha dibujado para encabezarlos 40 ilustraciones originales, ha informado este martes la editorial. El libro recorre desde la infancia de Bono en Dublín, la repentina muerte de su madre, la trayectoria de U2, su dedicación al activismo en el que ha hecho una "autorreflexión honesta".

