Alba Carrillo, muy irónica tras su ruptura con Santi Burgoa: "Mi corazón palpita como una patata frita"

Alba Carrillo ha roto, de nuevo, públicamente con el presentador de televisión Santi Burgoa, tras su reconciliación sentimental que finalmente no llegó a buen puerto.

El idílico romance que mantuvieron se fraguó en 2019 y fue un hecho que pilló, tanto a los seguidores de la modelo como a los medios, completamente de imprevisto, despertando el cariño y seguimiento del público. La pareja compartía por Instagram momentos de su romance.

En septiembre de 2021, tras dos años de relación, la colaboradora de Ya es mediodía anunció de manera firme y contundente su ruptura con el que fue copresentador de Cuatro al día.

A pesar de ello, fue a comienzos de 2022 cuando la modelo y el presentador se encontraban dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación, pero esta vez sin exponerla públicamente tanto como anteriormente.

"Me he aburrido", confesó la modelo a Europa Press. "No es que él sea aburrido, me ha aburrido la situación", aclaró la exconcursante de Gran Hermano VIP.

De todas formas, la modelo se encuentra esperanzada y abierta al amor: "Mi corazón palpita como una patata frita. Hay muchas cosas, pero nada cerrado. A ver si este verano surge el amor".