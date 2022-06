Mal rollo de Lydia Lozano con Rocío Carrasco en el 'Sálvame Mediafest': "Ella no es mi compañera"

La primera edición del Sálvame Mediafest está siendo, desde luego, un exitazo. El primer día de actuaciones dominó el prime-time, con un jurado totalmente entregado a la causa, al igual que los colaboradores de Sálvame. Pero no es oro todo lo que reluce, porque tras las cámaras hubo malos momentos...

Uno de ellos lo ha protagonizado Lydia Lozano, que se sorprendió al descubrir que Rocío Carrasco también participaba en el Sálvame Mediafest. "Rocío Carrasco no es mi compañera. ¿Y eso está mal? El Mediafest era de Sálvame".

"Yo nunca he trabajado con ella. A mí me importa tres narices, me daba igual que estuviera o no. Ella no me sobra, pero no entiendo por qué desfila en la Fashion por ejemplo. Es algo de Sálvame", ha querido explicar Lydia Lozano.

"Yo no puedo olvidar que Fidel Albiac me ha demandado muchas veces. Yo no puedo entender que, con todo ese cariño que se supone que me tenía Rocío Carrasco, va y me demanda Fidel. Y tras el juicio, aquí todo paz y después gloria. Pues no lo entiendo".