La Asamblea regional despide el curso con polémica por la ausencia de plenos en julio

La Asamblea de Madrid ha despedido este martes el periodo ordinario de sesiones hasta septiembre. Ha sido un fin de curso polémico, con los partidos divididos: unos, como Vox, PSOE y Más Madrid, querían que se habilitara julio para celebrar algunos plenos monográficos y otros, como el PP, han rechazado la iniciativa porque consideraban que las cuestiones que se estaban poniendo sobre la mesa no eran de urgencia, y por lo tanto no se necesitaban sesiones extraordinarias para abordarlas.

Vox lleva semanas pidiendo al resto de partidos que voten a favor de habilitar plenos en julio, que según el reglamento de la Cámara de Vallecas, no es un mes hábil para celebrar plenos. La semana pasada, la Mesa de la Asamblea tumbó su primera iniciativa por un defecto de forma y esta semana directamente se ha rechazado el fondo de las cuestiones que el grupo que lidera Rocío Monasterio quería abordar en julio, entre otras, la situación de los cuidados paliativos en la región.

"Habíamos tenido un pequeño triunfo", ha señalado la portavoz haciendo referencia a que "la izquierda" había votado a favor de tener plenos el mes que viene, "pero el PP ha votado en contra", ha agregado. Monasterio ha tildado como "vergüenza" el hecho de que en la Asamblea no haya sesiones plenarias en julio, agosto, parte de septiembre y enero. "No puede ser que los políticos tengamos cuatro meses de vacaciones pagadas", ha apostillado, un argumento que ya le afeó la presidenta Isabel Díaz Ayuso hace un par de semanas, que aseguró que el trabajo de los diputados no podía circunscribirse únicamente a los plenos.

"El PP ha dicho que no a que trabajemos en julio", ha señalado Mónica García, portavoz de Más Madrid, que se ha alineado con Vox en la conveniencia de alargar el periodo de sesiones para celebrar algún pleno monográfico. "El PP quiere esconder a la señora Ayuso hasta septiembre para que no dé la cara", ha apostillado García, para agregar que los temas que defienden tratar son "de verdad", importantes.

Más Madrid quería abordar la emergencia climática y la violencia de género y encima de la mesa estaban otras sesiones sobre cuidados paliativos, la tasa de suicidios y los menores tutelados. "Importan a todos los madrileños", ha remarcado García.

Mientras, el PSOE ha apostado por tener plenos en julio, pero para asuntos "extraordinarios y urgentes" como los cierres de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y para articular medidas de apoyo para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

"Extraordinario y urgente son los cierres de los servicios de urgencias de atención primaria que afectan a más de 500.000 madrileños o medidas para reducir el precio del transporte público hasta un 50%", ha destacado Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea.

El PP ha defendido que no ha votado en contra de tener actividad en julio "por nada concreto", simplemente "porque tal y como está configurado nuestro reglamento se habla de debates urgentes e inaplazables", ha apuntado Pedro Muñoz Abrines.

El portavoz popular ha señalado que tanto Más Madrid como Vox hacía meses que habían registrado estas peticiones de plenos que no han activado hasta ahora. Algunas, ha afirmado, fueron incluso registradas en junio de 2021. "Lo importante en un parlamento no es cuántas veces se reúne, sino para qué", ha remarcado Muñoz Abrines, señalando que esta cuestión se ha dado por un "juego de apariencias".