La ola de calor que no da tregua a más de media España, los contratos de emergencia para compra de material sanitario durante la pandemia, la política fiscal en la Comunidad de Madrid o la futura sede de la Agencia Espacial Española. En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea regional de este jueves se han abordado tantos temas que hasta Shakira y Piqué han tenido un hueco y ha habido tiempo hasta para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso reprendiera a Vox a cuenta de la habilitación del mes de julio para actividad parlamentaria.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, le ha preguntado a la jefa del Ejecutivo acerca de la investigación que está siguiendo la Fiscalía Europea. Las pesquisas en torno a unas adjudicaciones de la Comunidad a dos empresas se siguen, precisamente, a instancias del grupo de la formación morada en la Cámara de Vallecas, que ve en los contratos sobrecostes y trato de favor, porque las firmas multiplicaron varias veces sus ingresos con los contratos públicos.

Así lo ha hecho patente Alejandra Jacinto en el pleno, que ha empleado parte de su tiempo en diferenciar la "malversación de fondos" y la "utilización de fondos". "Le ha pasado a usted lo mismo que a Piqué: que le han pillado", le ha espetado la portavoz morada a Díaz Ayuso para parafrasear a continuación una estrofa de una conocida canción de Shakira. "Le aviso, le anuncio, que hoy denuncio sus negocios sucios", ha lanzado Jacinto, entre aplausos de la oposición.

"Hicimos todo lo que era legal", ha contestado la presidenta regional, que ha calificado de "artimañas fracasadas" la denuncia a la Fiscalía, para recordar que otras investigaciones de su gestión acabaron archivadas. De las empresas sobre las que pone el foco Unidas Podemos, la jefa del Ejecutivo ha dicho que son "honradas" y que "dieron lo mejor de sí mismas para traer material sanitario", por lo que ha cerrado filas rechazando las diligencias abiertas recientemente, que se suman a las que se siguen sobre el contrato de la Comunidad con Priviet Sportive.

El siguiente turno ha sido el de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que ha preguntado a la presidenta sobre las medidas que va a poner en marcha para "proteger" a las familias madrileñas, y a la vez ha dedicado buena parte de su tiempo de intervención en criticar a los partidos de la izquierda.

Cuando la presidenta regional ha tomado la palabra para contestarle, lo primero que ha hecho ha sido afearle unas declaraciones que hizo en un acto de campaña en Andalucía sobre el trabajo de la Asamblea en Madrid y que después compartió en su perfil de Twitter. "¿Cuántos de vosotros tenéis tres meses de vacaciones? En Madrid hay 136 diputados cobrando 3.500 € al mes que se quieren ir la semana que viene de vacaciones hasta septiembre. Es una vergüenza que solo denunciamos desde Vox", escribió Monasterio este miércoles por la noche.

"Quiero aclarar que somos la Asamblea que más plenos realiza a lo largo del año y que somos el Gobierno con más control de todo el país", ha aseverado Díaz Ayuso dirigiéndose a Monasterio. "Le animo a que lo vea bien y no diga que vamos a estar tres meses sin plenos porque es falso. Ese populismo siempre nos afecta más a nosotros que nadie. Y si no nos respetamos entre nosotros, es difícil que le pidamos lo mismo a los ciudadanos", ha remarcado la líder madrileña.

La presidenta madrileña ha pedido a la portavoz de Vox que "respete" la labor parlamentaria y que no la ciña, exclusivamente, a los plenos de los jueves. "No se es político solo cuando se está en el pleno, porque entonces sería como reconocer que usted trabaja solo tres minutos a la semana y creo que no, yo creo que usted realiza un trabajo excepcional el resto de los días", ha agregado la jefa del Ejecutivo.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha centrado su pregunta de este jueves en la propuesta de reforma fiscal que presentó su grupo hace unos días y ha animado al Gobierno del PP a implementarla porque baja el impuesto del IRPF "al 98%" de los madrileños y exige un esfuerzo al 2% restante, que se corresponde con las rentas y patrimonio más elevados de la región. Lobato ha asegurado que defiende las bajadas de impuestos para el grueso de la población, que se corresponde con rentas bajas, medias y medias-altas, y de hecho ha recordado que en su etapa como alcalde de Soto del Real bajó algunos como el IBI al mínimo legal.

Díaz Ayuso no ha entrado a valorar la propuesta fiscal en sí y le ha lanzado al portavoz socialista que Pedro Sánchez sigue una política diametralmente a la que están planteando los socialistas en Madrid. "Puede intentar bajar los impuestos a los madrileños pero su jefe se ha fijado como objetivo subir los impuestos a todos los madrileños", ha asegurado la presidenta madrileña.

Además, le ha recordado que el propio PSOE defiende en otros territorios, como la Comunidad Valenciana, las subidas impositivas en Madrid, a la que se acusa de hacer 'dumping fiscal'. "Le animo a tener un debate en el seno de su partido para ver si se aclaran qué quieren hacer en la Comunidad de Madrid", ha zanjado Díaz Ayuso.

"Nos estamos cociendo"

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha querido llevar a la sesión de control al Gobierno la ola de calor que está asfixiando en los últimos días a Madrid y buena parte del país. "Los madrileños nos estamos cociendo", ha señalado gráficamente la líder de la oposición madrileña, que para criticar la gestión de la Comunidad en este tema, a su juicio insuficiente, ha recordado que su grupo está poniendo sobre la mesa medidas como la propuesta para elaborar una ley de bioclimatización, una iniciativa para abrir refugios climáticos en Madrid como la que funciona en Barcelona y la rehabilitación de viviendas con la mirada puesta en hacerlas más eficientes. Frente a estas iniciativas, ha señalado García, el PP solo tiene unos protocolos "desfasados".