La actriz Nerea Garmendia se despide de Pirata, su perro: "Te llevo en mi piel y en mi corazón"

Nerea Garmendia ha sufrido en las últimas horas una dura y triste pérdida. Se trata de Pirata, uno de sus perros, que, más que una mascota, era uno más de la familia.

"Hoy hemos despedido a un miembro de nuestra familia, que sé que lo amáis. Ha sido duro tomar la decisión, pero tu cuerpecito ya no podía luchar más", comienza la actriz en una de las publicaciones que ha subido a sus redes para homenajear a su compañero.

De los 14 años de vida que tenía este Bull Terrier, la cómica asegura que solamente ha podido disfrutarle menos de dos, pero que en ese tiempo le ha marcado "para el resto de la eternidad".

"Cuánto me has enseñado, cuánto amor y toquecitos me has dado, gracias por permitirme ser tu madre perruna. Sé que no te he dado tantas chuletas como hubieses querido, pero espero haberte cuidado la mitad de bien que tú lo has hecho", reconoce la de Beasáin.

Asimismo, asegura que le van a echar mucho de menos y sobre todo Coko, su hermano perruno: "Sé que os habéis despedido a vuestra manera y que le has pedido que siga con vuestras estrategias. Y ya se ha puesto en marcha, ha robado pizza y está dando buen uso a tu cama".

"Te llevo en mi piel y en mi corazón Pitxutxi. Buen viaje, sigue liándola allá donde estés, aquí te recordaremos siempre", son las palabras con las que la presentadora cierra su dedicatoria.

"La vida Pirata nos la ha hecho mejor. Así te recordaremos siempre", escribe en un posterior vídeo que ha subido a su perfil acompañado de la canción La vida pirata de Mago de Oz (haciendo alusión a su nombre), en el que se puede ver al animal, corriendo, saltando y disfrutando de momentos divertidos con toda la familia.

Ambas publicaciones se han llenado de condolencias hacia la presentadora, así como mensajes de motivación y cariño. "Te dan algo que las personas carecemos", "Un bonito recuerdo" y "Siempre estará ahí", son algunos de los comentarios que se pueden leer.