Bendodo compara a Ayuso y Moreno con Bruce Springsteen: "Son lo mismo, pero pueden sonar distinto"

Desde que Juanma Moreno se convirtiera en el 'ojito derecho' de Alberto Núñez Feijóo tras el Congreso de Sevilla y, más aún, con su confirmación como barón de referencia una vez conquistada la apabullante mayoría absoluta en Andalucía, el PP lleva semanas negando que la de las distintas sensibilidades dentro del partido sea una relación de 'acordes y desacuerdos'.

El exceso de egos y las diferencias creativas son tradicionalmente la tumba de las bandas. Si la armonía no prevalece, poco puede hacer el mánager.

No es el caso del PP y sus dos grandes solistas: Moreno y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lo dice Elías Bendodo, hombre fuerte del presidente andaluz a punto de instalarse a tiempo completo en Madrid como coordinador general del PP. El malagueño tiró de metáfora musical en un encuentro en el Foro Nueva Economía junto a Ayuso y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida: Los barones andaluz y madrileña "son en esencia exactamente lo mismo, aunque puedan sonar distinto".

Bendodo compara la situación con la carrera artística del 'Boss': Bruce Springsteen es el creador de la vigorosa Born in the USA y, al mismo tiempo, padre de baladas tan delicadas como Streets of Philadelphia. El rock desatado y la canción morosa no están reñidos. Es más, para Bendodo, en esa integración reside la "fórmula del éxito".

Los populares esperan que Feijóo, con un pie en el 'punk' de Ayuso y otro en los acordes de 'mano lenta' Moreno, alcance la Moncloa el año que viene sin que antes esas diferencias hagan mella en el seno de un partido que se reformuló con rápidos reflejos tras el 'affaire Casado'.

"Nadie discute que es el mismo Bruce Springsteen, el mismo artista es capaz de crear dos himnos, dos números uno, con matices diferentes, pero todo el mundo reconoce a ambos en Bruce", abundó Bendodo, que insistió en la metáfora, en este caso acudiendo al Atlético de Madrid tan querido por Almeida: "No es lo mismo Joao Félix que Oblak, tienen características distintas, pero representan en esencia los valores del club".

Feijóo como solución a la crisis

Bendodo señaló que "más pronto que tarde" al líder del PP le tocará sacar las castañas del fuego, enmendar la crisis económica como ya hicieron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy. El 'sanchismo' toca a su fin por la confusión en las trincheras gubernamentales: "Uno se puede defender un tiempo del fuego del contrario, pero del fuego amigo no sales vivo, te acaba devorando. Y eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez, ha entrado en la trinchera, tiene el fuego contrario del que defenderse, pero tiene el fuego amigo en contra, su propio Gobierno. De ahí es muy difícil que salga", explicó.

El coordinador popular dibujó una escenario de atrincheramiento del presidente del Gobierno, incapaz de pisar la calle y conectar con la realidad de los españoles: "Si no puedes salir a la calle, como le pasa al presidente Sánchez, no puedes pretender que luego te voten".

En clave andaluza, Bendodo volvió a recordar que el estilo de Moreno pasa por renunciar al 'rodillo': "Las mayorías absolutas son útiles cuando no hay que utilizarlas. Por tanto, hay que seguir hablando, dialogando, pactando con todos y hablando con la gente. Las mayorías absolutas se pierden cuando uno se cree que tiene mayoría absoluta".

En cuanto a Madrid, cerró su intervención con otra metáfora pop para saludar el nombramiento de Alfonso Serrano en calidad de secretario general del PP madrileño: "Como gran seguidor de la saga Stars Wars, te digo que la fuerza te acompañe, porque el talento y la preparación ya la has demostrado".