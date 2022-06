Las autoridades de Sudáfrica anunciaron este domingo el hallazgo de al menos 20 cadáveres de jóvenes en un bar de la ciudad de East London, en el sureste del país, pero aún no han confirmado el motivo de las muertes.

"Las circunstancias en las que se produjo este incidente aún están bajo investigación", dijo el portavoz provincial de la Policía, Thembinkosi Kinana, en declaraciones recogidas por los medios locales.

La policía dijo a los periodistas que la mayoría de los muertos tenían entre 18 y 20 años. Según la BBC, los cuerpos yacían dentro de la Taberna Enyobeni como si se hubieran derrumbado, pero no había heridas obvias en las víctimas.

El primer ministro, Oscar Mabuyane, no dio las posibles razones de las muertes, pero condenó el "consumo ilimitado de licor". "No se puede comerciar así en medio de la sociedad y pensar que los jóvenes no van a experimentar", dijo.

Vecinos y familiares de las víctimas, en el lugar de los hechos, acordonado por la Policía. EFE

Por su parte, el portavoz del Departamento de Transportes de la provincia del Cabo Oriental, Unathi Bonqosi, que se encontraba en el lugar de los hechos, indicó que se había descartado una estampida como la causa de la muerte, ya que "no había heridas visibles".

"Los investigadores forenses tomarán muestras y realizarán pruebas para ver si hubo algún tipo de envenenamiento", dijo Bonqosi.

La Policía y los servicios de emergencia sudafricanos aún se encuentran en el bar. Según la página de Facebook del local, este bar había sido reservado la noche del sábado para celebrar el cumpleaños de dos personas.