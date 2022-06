Marta López Álamo carga contra los colaboradores de 'Sálvame': "Estoy decepcionada con cómo me tratáis a veces"

Marta López Álamo no está llevando muy bien la presencia de su pareja Kiko Matamoros en Supervivientes. Al no estar acostumbrada al mundo televisivo, está sufriendo cada vez que tiene que acudir a algún otro programa, como Sálvame, en el que ha tenido sus encontronazos con los colaboradores.

Kiko Hernández, que tiene una buena relación con Marta, ha desvelado que la pareja de Kiko Matamoros le ha escrito una serie de mensajes muy decepcionada con el programa. "Me dice que el programa no ha estado a al altura defendiendo a Kiko".

"Dice que va a sentir tal decepción.... que puede intuir que Kiko Matamoros lo va a dejar, viendo la decepción", ha revelado Kiko Hernández. "Kiko lo primero que hará será escuchar a Marta... y no lo vamos a volver a ver aquí".

Pero Marta López Álamo ha vuelto a escribir al colaborador en directo, negando haber escrito dichos mensajes. "Estoy flipando contigo. En qué momento te he dicho yo eso...", le ha escrito Marta a Kiko, que ha preferido explicarse.

"Yo no he dicho que tú hayas dicho que Kiko vaya a dejar Sálvame, sino que por tus mensajes, me preocupa que se vaya a llevar la imagen de que no le hemos tratado bien. Tú ayer me pusiste: 'ya saldrá él y verá lo que hace porque estoy flipando con todo'".

Marta López Álamo ha seguido escribiendo, para explicar claramente su postura y que no hubiera lugar a equívocos. "Estoy flipando con cómo me tratáis a mí a veces. Me está decepcionando eso".