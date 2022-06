Un año sin Mila Ximénez: así afecta su irreparable ausencia a su hija, Alba, y a sus compañeros de 'Sálvame'

Este jueves, 23 de junio, se cumple un año del fallecimiento de Mila Ximénez. La veterana periodista, colaboradora insignia de Sálvame, falleció a los 69 años después de anunciar, un año antes, que padecía esta enfermedad.

Una ausencia que se ha hecho notar estos 365 días, tanto en su familia más cercana, esa que habla de su hija Alba, como en televisión, ya que su hueco en Sálvame ha sido muy difícil de llenar.

Precisamente para Alba, la única hija de la periodista, ha sido un año muy duro. La joven no solo tuvo que decir adiós a su madre, sino también a su padre, Manolo Santana, fallecido seis meses después que su progenitora.

"Lo que más me cuesta es que no la voy a volver a ver. Sabes que consultaba mucho con ella, le pedía su opinión... y el no tenerlo, cuesta mucho. Voy a tener que encontrar maneras de sentirla conmigo. Sé que me estará cuidando, tanto ella como mi padre", aclaraba. Actualmente, Alba pasa estos duros momentos en Holanda, donde vive junto a su marido, Aviv Mirón, y sus hijos, Alexander, de 15 años, y Victoria, de 9.

Recientemente, Alba reconoció cómo están siendo estos meses sin ella: "El vacío que me ha dejado mi madre es enorme. Me cuesta mucho aceptar que ya no está", aseguraba en Sálvame.

Precisamente, la colaboradora dejó algunas de sus pertenencias entre sus compañeros y amigos de Sálvame, que, a su vez, la recuerdan cada vez que tienen ocasión. "A mí me ha dejado un pañuelo. Ya lo sabía porque había hablado con la familia", comentó Belén Esteban. Por su parte, Kiko Hernández desveló lo que le había dejado a él: "Un cuadro que lo voy a colgar al lado de mi cama. Ya te tengo conmigo otra vez", señaló, emocionado.

Ninguno ha podido olvidar a Mila, protagonista de tantas y tantas horas de televisión por su trabajo en el programa de corazón de Telecinco o sus intervenciones en realities como Supervivientes o GH VIP. Como homenaje, Sálvame renombró su plató, que ahora se llama 'Plató Mila Ximénez'.