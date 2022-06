Jorge Javier Vázquez airea las deudas de Makoke: le embargan su sueldo por deberle dinero a la fallecida Mila Ximénez

"Parece ser, según me he enterado, que Pipi Estrada no es la única persona que trabaja en un plató para pagar a otra persona, aquí en Mediaset, aquí en Telecinco", señalaba este lunes Jorge Javier Vázquez en Sálvame, para introducir un nuevo tema a tratar el programa.

Sin embargo, no fue hasta el final del programa cuando desveló el nombre de esta persona. Se trata de Makoke, ex de Kiko Matamoros y colaboradora habitual de Viva la vida.

"Por una demanda que le puso a Mila Ximénez, perdió el juicio y también el recurso de apelación", desveló el presentador catalán.

El presentador aireó las deudas de Makoke: "El abogado de Mila hizo las cuentas y son 11.200 euros. Mila falleció mientras se estaba ejecutando el proceso y ahora Makoke está embargada hasta que complete la cuantía. Tiene muchas cuentas pendientes por otros procesos", relató.

De momento, la colaboradora no se ha pronunciado públicamente sobre este tema. En las últimas horas, Makoke ha sido vista disfrutando de la boda de su amiga Mónica Estarreado.