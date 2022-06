Una 'influencer' se venga de Piqué publicando su foto más buscada y carga contra él: "La fama se te subió a la cabeza, perdedor"

Hace unos días, salía a la luz la última fiesta de Gerard Piqué, esta vez en Estocolmo, Suecia. Según reveló este domingo Socialité, el defensa internacional acudió a la ciudad sueca por motivos de trabajo, pero, después, acudió a una multitudinaria y exclusiva fiesta, ya que es necesario entrar con invitación.

Según contó al programa la influencer Katrin Zytomierska, "Piqué iba con una sudadera negra, como todo el mundo". Es cuando la gente allí presente lo reconoció. Según relató el programa, el jugador acudió con una mujer rubia y estaba sentado en una grada. De hecho, el espacio mostró una foto del momento con el jugador y su acompañante como protagonistas.

Se trataba de una imagen que había publicado esta influencer, también presentadora de televisión y dueña de un restaurante, que se había acercado a él para que grabara saludo para su hijo, gran fan del jugador y muy aficionado al fútbol.

Sin embargo, la negativa recibida por parte del jugador desató la ira de su madre, que, en forma de venganza, publicó la foto más buscada del jugador con esa misteriosa mujer rubia que, por cierto, ha dado la vuelta al mundo, al rumorearse que podría ser la nueva ilusión de Piqué.

La foto de Piqué y la desconocida rubia, en la fiesta de Estocolmo, publicada por la 'influencer'. Wochit

En el post de Instagram donde enseña la foto, Zytomierska arremete con contundencia contra el jugador. "Escucha, perdedor. Probablemente, todas las chicas de la fiesta querían tener sexo contigo. Pero, cuando te vi, solo pensé en mi hijo. Y fui directa a ti. Te pedí que saludaras a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Pero por qué?", se pregunta la bloguera. "¿Porque eres un tipo que puede driblar con balón? Eso no me impresiona mucho", se responde ella misma.

"Lo triste es que se te subió la fama a la cabeza, y eso es patético. No eres más que un tipo con un balón. Yo mismo tengo a un chico con un balón. Pero sabes que el karma es jodido y te morderá el maldito culo", concluye.