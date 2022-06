Tania Medina, desesperada, estalla contra los que la acusan de promover la extrema delgadez: "No puedo recuperar mi peso"

"No lo iba a hacer, pero creo que es necesario, porque siguen los comentarios". Con esas palabras empezó Tania Medina una serie de stories en los que ha respondido a los haters que se meten con ella por, lo que ellos consideran, su extrema delgadez.

"Por si no lo saben, he ido a Supervivientes y he perdido 8 kilos, y no los he recuperado. Primero, porque cada cuerpo es un mundo; segundo, porque estoy muy mala de la tripa y estoy comiendo prácticamente, no lo mismo que comía allí, pero muy parecido: arroz con pollo, arroz con pescado, pan blanco y muy pocas cantidades, aunque sean muchas veces al día...", relata.

"Entonces, no puedo recuperar mi peso. No paran de decirme que si estoy anoréxica, que si tengo un cuerpo feo, que deje de subir fotos porque no puedo salir tan delgada y promover eso", añade la canaria, visiblemente afectada por los comentarios.

"Llevo una semana en España, volveré a recuperar mi peso a medida que mi cuerpo vaya respondiendo poco a poco…. No me gusta ponerme seria, que estoy muy feliz", admite.

Para concluir, otra aclaración: "Me están diciendo que tengo mala cara, pero es porque he dormido literalmente cuatro horas, porque las galas terminan muy tarde y hoy he madrugado mucho. Estoy feliz y contenta, pero echo mucho de menos a Álex".