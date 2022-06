Mónica Pont detalla las secuelas de su terrible accidente y desvela por qué vive en México y no en España: "Estaría desfigurada"

El pasado enero, Mónica Pont, que acababa de cumplir 51 años, anunció una terrible noticia en redes sociales. La actriz acudió a su perfil de Instagram para hacer una dura revelación a todos sus seguidores. Y es que, hacía poco más de un mes, como ella misma contó, estuvo a punto de morir.

"Hoy cumpliendo años, quiero compartirles algo aparte de estas fotos. Hace poco más de un mes casi pierdo la vida en un accidente de automóvil", desvelaba, junto a una serie de fotografías en las que, literalmente, parecía celebrar la vida.

"Gracias a mis buenos amigos que me ayudaron y sobre todo a mi querido amigo el cirujano Edmundo Guadarrama, @dredmundocpr, hoy puedo celebrarlos y seguir poniendo esos años a mi vida", narró.

Precisamente de ese episodio ha vuelto a hablar, esta vez para la revista Semana. "Si no fuera por mi cirujano hoy estaría desfigurada y posiblemente con la carrera acabada", vuelve a repetir la actriz.

"Fue mi culpa. Me despisté mirando el teléfono y no llevaba el cinturón de seguridad puesto, por lo que no saltaron los air bags del coche y por eso me hice tanto daño. No hay juicios, las compañías de seguros arreglaron todo", comenta sobre lo ocurrido.

En cuanto a las secuelas del accidente, narra: "Gracias al cirujano no me ha quedado ninguna cicatriz visible, las del cuero cabelludo se taparon con mi pelo".

Mónica también desvela por qué ya no vive en España y ha puesto tierra de por medio, ahora en México. "Yo me vine aquí por dos motivos: uno fue para ampliar fronteras y buscar nuevas oportunidades de trabajo, ya que, en España, últimamente apenas me llegaban proyectos que me parecieran interesantes. Y el segundo es porque necesitaba tomar distancia de mis temas personales", cuenta.

"El tema de mi hijo me afectó mucho y a veces es importante tomar decisiones para protegerse y sufrir lo menos posible. Tampoco es que pudiera verlo mucho estando en España. Ahora con el tiempo todo ha cambiado, mi hijo ya tiene 18 años y ya es un adulto", relata la intérprete.