'Supervivientes' descubre los kilos que ha perdido Tania Medina: "¡Dios mío, mi cara!"

Después de casi dos meses sin verse, Tania Medina se enfrentó a una de las pruebas -aunque esta no sea efectiva para el concurso- de Supervivientes. La canaria, última expulsada del reality extremo, por fin se citó, frente a frente, con el espejo.

La joven, ya en España, estuvo en plató este martes, donde se reencontró con sus familiares y con Carlos Sobera, que la entrevistó. "Estoy nerviosa, contenta, pletórica. Me he puesto al límite, he disfrutado, también lo he pasado mal, pero ha sido una de las experiencias más inolvidables de mi vida", declaró la ya exconcursante.

Entonces, el programa decidió ponerle un vídeo de su experiencia con el espejo. En ellas se ve a la canaria acercándose, y, al verse, exclamar: "Estoy morenita". Al descubrir todas las parte de su cuerpo, se llevaba las manos a la cabeza. "Dios mío, qué piernas, Dios mío de mi vida. Estoy flipando, no he estado tan delgada nunca. Qué cintura. ¡Dios mío, mi cara!", exclamaba, entre otras cosas, Tania.

Poco después, Supervivientes reveló el peso exacto que había perdido durante su paso por el concurso: 8,1 kilos.