Las consecuencias que ha tenido para Tania Medina participar en 'Supervivientes': "Estoy muy malita y muy triste"

Hasta la noche de este domingo, donde se desvelará qué superviviente, Marta o Anuar, abandona definitivamente el concurso, Tania Medina es la última expulsada del reality.

La canaria, que perdió 8,1 kilos en su paso por Supervivientes, ahora ha utilizado las redes sociales para contar los problemas que está teniendo a raíz de haber participado en el concurso extremo de Telecinco.

"Estoy muy triste, porque podría estar yendo a restaurantes ricos y deliciosos para comer pizza, sushi… y estoy yendo al súper a por un yogur desnatado sin azúcar", ha relatado la joven en sus redes sociales.

Entonces, la exconcursante cuenta lo que realmente le pasa, y es que todo alimento le sienta mal: "Estoy muy malita de la tripa. Me bebo un baso de agua y exploto de lo "llena" que estoy. Quiero ponerme buena ya", confiesa la exparticipante de La isla de las tentaciones junto a una imagen de un plato de arroz con pollo.

La joven, ya en España, estuvo en plató el pasado martes, donde se reencontró con sus familiares y con Carlos Sobera, que la entrevistó. "Estoy nerviosa, contenta, pletórica. Me he puesto al límite, he disfrutado, también lo he pasado mal, pero ha sido una de las experiencias más inolvidables de mi vida", declaró la ya exconcursante.

Entonces, el programa decidió ponerle un vídeo de su experiencia con el espejo. En ellas se ve a la canaria acercándose, y, al verse, exclamar: "Estoy morenita". Al descubrir todas las parte de su cuerpo, se llevaba las manos a la cabeza. "Dios mío, qué piernas, Dios mío de mi vida. Estoy flipando, no he estado tan delgada nunca. Qué cintura. ¡Dios mío, mi cara!", exclamaba, entre otras cosas, Tania.