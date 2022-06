Amazon, Google y Mercadona, elegidas como las mejores empresas para trabajar

Amazon, Google y Mercadona han sido elegidas, en este orden, como las mejores empresas para trabajar en 2021-2022 según la valoración de los universitarios españoles según los resultados de la V Edición de Merco Talento Universitario, presentado por Merco y Recruiting Erasmus. Completan el 'top ten' Apple, Inditex, Netflix, Santander, Coca-Cola, Microsoft y BBVA.

El objetivo de Merco Talento Universitario es, además de señalar cuáles son, según la perspectiva de los universitarios, las mejores empresas para trabajar en España, aportar información sobre las valoraciones de los estudiantes de último y penúltimo año de grado, de los estudios cursados y de los servicios de empleo de la universidad (factores que les llevaron a elegirla, grado de satisfacción con la misma, etc), sus preferencias para trabajar (sector, tipología de compañía, expectativas salariales, etc), y aspectos relativos a la búsqueda de empleo (cómo y dónde buscan información sobre las compañías, qué factores son los que más valoran al elegir una empresa como lugar trabajar, etc).

Además, en el ranking sectorial, destacan en las primeras posiciones de Garrigues (Abogados), Nestlé (Alimentación), Mapfre (Aseguradoras), Sanitas (Asistencia Sanitaria), Deloitte (Auditoría), MercedesBenz (Automoción), Santander (Bancario), Coca-Cola (Bebidas), Indra (Consultoría), Decathlon (Distribución Especializada), Amazon (Distribución Generalista), Inditex (Distribución Moda), Ikea (Distribución y Equipamiento para el Hogar), L'Oréal (Droguería y Perfumería), Apple (Electrónica Consumo/Hogar), Iberdrola (Energía, Gas y Agua), Adecco (ETT y Servicio RRHH), Bayer (Farmacéutico), JP Morgan Chase (Financiero) o ESIC (Formación).

También destacan Meliá Hotels International (Hostelería y Turismo), Airbus Group (Industrial), Microsoft (Informática y Software), Acciona (Infraestructuras, Servicios y Construcción), Grupo Planeta (Medios de Comunicación), Cabify (Movilidad, Servicios y Tecnología), Netflix (Ocio y Entretenimiento), Grupo Social ONCE (ONG, Fundaciones y Asociaciones), Google (Servicios de Internet), Siemens (Tecnológico / Industrial), Telefónica (Telecomunicaciones), Correos (Transporte de Mercancías) y Renfe (Transporte de Viajero).

Por área de estudio, los estudiantes de Arte y humanidades eligen a Netflix como la mejor empresa para trabajar, mientras Google es la mejor valorada por los de Ciencias e Ingeniería y arquitectura; Mercadona lo es para los de Ciencias de la salud y Formación Profesional y Amazon para los de Ciencias sociales y jurídicas.

Respecto a los criterios de elección de la universidad, los estudiantes las escogen por sus características (57,9%), su reputación/prescripción (32,5%) y las acciones de marketing (9,6%). En esta edición, el nivel de satisfacción global de los universitarios con la universidad disminuye y se sitúa en 7,19 frente al 7,49 de 2020, siendo el asesoramiento laboral el servicio peor valorado (5,20).

Una vez finalizada la universidad, un 36% de los encuestados tiene la intención de realizar un posgrado, frente al 33%, que piensa que no, y un 32% no lo tiene claro. Entre las materias de preferencia, figuran Administración y Dirección de Empresas (13%), Derecho (7%) y Marketing e Investigación de Mercado (6%).

Sobre cómo buscan trabajo los universitarios en la actualidad, el estudio constata que los principales canales de información a los que recurren son los buscadores y las páginas web de empleo (17%), las redes sociales (14%) y los anuncios de ofertas de empleo (13%). Por el contrario, los canales menos utilizados en este sentido son la publicidad en televisión (1%), la publicidad en publicaciones periódicas (1%), en prensa impresa (1%) y en folletos de reclutamiento (1%).

Retribución y calidad de vida

Según este estudio, los universitarios prefieren trabajar en una gran compañía multinacional (independientemente de si es española o extrajera), en puestos que exijan viajar pero con residencia en España; y que ofrezcan estabilidad, frente a los que prometen desarrollo profesional aunque son más inseguros. Y ven adecuado percibir un salario medio de 1.494 euros netos mensuales nada más incorporarse al mercado de trabajo, 28 euros más que en 2020.

En cuanto a los factores más importantes a la hora de elegir una empresa como lugar para trabajar son la calidad de vida (flexibilidad, teletrabajo, etc) y una buena retribución y beneficios, ambos con un 20%; y un buen ambiente de trabajo (16%). En el lado opuesto, que la empresa sirva de trampolín para otros trabajos (2%) y que la empresa tenga buena reputación (2%).

Los estudiantes de ciencias sociales se sienten atraídos por aquellas empresas que ofrecen formación y desarrollo profesional, así como buena retribución y beneficios; los de artes y humanidades se inclinan, en su mayoría, por empresas que fomentan valores y buena reputación; los de ciencias de la salud apuestan, sin embargo, por las que ofrecen buen ambiente laboral; y, finalmente, tanto los de ciencias como los de ingeniería y arquitectura coinciden en decantarse por compañías que permiten formarse y desarrollarse profesionalmente.