Alfonso Arús critica el gesto que tuvo Chenoa en la boda: "Yo, si invito a alguien a mi boda, es porque me fio plenamente"

Ha sido una de las bodas más mediáticas de los últimos meses, y la más rodeada de secretismo, especialmente por la exclusiva que dará este miércoles. Sin embargo, a esta privacidad en el enlace de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas también ha acompañado numerosas noticias que intentaban discernir todos los detalles de la celebración.

Entre una de las reglas que parece que puso la cantante estaba que los invitados no podían llevar móviles, algo que ha llamado enormemente la atención.

Alfonso Arús fue uno de los que cuestionó esta decisión. "Independientemente de que sea la boda de Chenoa o cualquier otra boda, yo sigo sin entenderlo", opinó este lunes en Aruser@s. "Yo, si invito a alguien a mi boda, es porque me fio plenamente de esa persona y no tengo por qué requisarle el teléfono móvil. Y, ya está. Y si no, no le invito".

María Moya, una de las colaboradoras del programa de laSexta, intervino para justificar esta decisión con los posibles "despistes" que pudieran tener los invitados. "¿Pero qué despistes, María? ¿Tú no te sentirías ofendida?", le preguntó el presentador.

La periodista contestó que sí y, junto a Angie Cárdenas comenzaron a hablar de la posibilidad de que publicasen las fotos en las redes. "Déjate de colgar o no colgar, o de fotografiar o no fotografiar. Yo organizo una boda, invito a María Moya. Si te requiso el móvil, ¿tú no te sientes ofendida?", planteó Alfonso Arús, a lo que ella contestó que sí.

"A lo mejor tienes que saber cómo se encuentra tu hijo, tienes que saber una información ese fin de semana que te resulta vital. ¿Para qué voy a fastidiarte toda una tarde o una noche dejándote incomunicada simplemente por un tema de ganar pasta?", se preguntó el conductor.

"En el mundo del famoseo creo que los amigos de los famosos tienen que ser así", opinó María Moya. "En el momento de que te invitan a una boda y te requisan el móvil, es que no se fían 100% de que hagas alguna foto", añadió Angie Cárdenas.