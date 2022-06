Natalia tiene un peligroso percance a su regreso de la boda de Chenoa: "Ha sido horrible"

Natalia Rodríguez ha sido una de las afortunadas compañeras de edición de Operación Triunfo que finales de la semana pasada asistía a la muy esperada boda de su amiga Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Sin embargo, la gaditana no va a recordar todo el viaje a Mallorca con un buen sabor de boca por un regreso más que accidentado que ella misma ha dado a conocer a sus seguidores.

La cantante de 39 años, tras disfrutar en las Islas Baleares junto a viejos amigos como Gisela, Geno Machado o Alejandro Parreño, ha querido dejar constancia de un peligroso percance que ha vivido y que ella no ha dudado en describir como "horrible", porque además Natalia admite tener miedo a volar. Y su avión nada más aterrizas... Volvió a despegar.

"Hemos tenido un aterrizaje de emergencia cuando íbamos a tocar tierra, pero ya tocando tierra hemos tenido que despegar otra vez. Ha sido un aterrizaje horrible. No nos dicen qué está pasando. Tenemos a la Guardia Civil aquí. Estamos en medio de la pista", ha narrado la artista desde el interior del avión, enseñando a través de la ventana cómo desde fuera les estaban esperando varias ambulancias apostadas y varios dispositivos policiales vigilaban el aparato.

A todo el desconocimiento de lo que estaba pasando y de las razones de un segundo despegue ha habido que sumar el miedo a volar que sufre la de Sanlúcar de Barrameda, para quien ha sido un enorme mal trago. "Y encima yo tengo aerofobia. Me he hartado de llorar. Me da mucho miedo y lo he pasado fatal", ha añadido sobre cómo se encontraba anímicamente.

Las molestias por no recibir explicaciones por parte de la tripulación desaparecían cuando, en un momento dado, les han hecho saber que todo se debía a un fallo en el tren de aterrizaje: "Imaginaos que cuando estábamos en tierra, en Madrid, vuelve a despegar. Hemos tenido unas turbulencias… Y cuando aterrizamos se queda parado en medio de la pista. Ha sido horrible, pero estamos bien. Lo peor de todo es que llevamos un buen rato en el avión, nos van a poner una escalera y ahora la escalera se ha estropeado y no pueden traerla".

Para tranquilidad de los fans, la cantante ha querido ponerle un final a la historia. "Ya estamos en tierra, por fin. Cinco horas hemos tardado en llegar. Hemos tenido dos aterrizajes y yo lo he pasado fatal. Encima me toca a mí, que me da miedo volar", se ha quejado.