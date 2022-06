Bromas constantes a Rafa en 'Pasapalabra' por su fallo garrafal con el 'mascarpone' en el rosco

A Rafa, concursante recurrente de Pasapalabra, se le cruzaron los cables hace un par de días cuando en el Rosco le preguntaron con la 'm' por el queso de procedencia italiana que suele usarse como ingrediente de las pizzas. En lugar de responder mozzarella, él dijo mascarpone.

Y el caso es que algo tan evidente dio para el cachondeo en el programa siguiente, en el de este lunes, pues algunos de sus compañeros e incluso el presentador le hicieron chistes con el asunto.

"Cuando fallas prefiero fallar clamorosamente y que no sea porque te falta una letra, que da más coraje. Cualquier fallo por muy tonto que sea, como el mío del anterior programa te puede mandar a la silla azul", reconocía Rafa y entonces llegaba la primera broma, por parte de Cristina Alvis, la copresentadora: "La pizza, sin mozzarella", le decía en Pasapalabra.

El siguiente era uno de los invitados, Manuel Loureiro que decía que llegaba al programa "con fuerzas" y que había "desayunado bien", pero que no iba "a tomar pizza con mascarpone".

Otro de los invitados famosos, David Civera, decía en un momento dado: "Vamos a darle a Rafa mucha..." e iba a completar la frase con "energy", pero se le adelantó Mariló Montero, que dijo "mucho queso", ante las risas de todos. "Me están cayendo una tras otra", decía Rafa divertido.

"Es verdad que no es broma, no es típico no clásico, pero a las pizzas les pone ya cada uno lo que le da la gana, hemos visto cosas...", aportaba el presentador Roberto Leal.

"Cuando cometes un fallo tonto es legítimo que el equipo naranja te intente sabotear, porque es su tarea, el problema es cuando el presentador también se suma", decía en tono de broma Rafa.

"¡Quiere pizza el público o no!", gritaba Leal dirigiéndose a la grada y ante el sí rotundo de los espectadores añadía: "¡Con mascarpone!", antes de dar inicio al concurso.