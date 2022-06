La concursante de Supervivientes Marta Peñate se llevó un gran susto mientras hacía sus primeros pinitos con la pesca en el reality de Telecinco.

Y es que la abundancia de la vida marina en los Cayos Cochinos, Honduras, donde se graba el programa, le llevó lo que para otros sería un bonito suceso y que para ella fue un gran susto: el encuentro con una mantarraya.

"¡Acabo de ver una p... mantarraya!", chillaba la concursante en cuanto pudo salir del agua, dirigiéndose a Anuar, el compañero que pescaba con ella.

"Una mantarraya con un rabo más grande que el de Roco, ni Nacho Vidal tiene ese pene", decía con sus habituales hipérboles y comparaciones la concursante, que dejaba clara su intención para el fututo: "No pienso pescar".

Marta Peñate siguió con su discurso encendido por el miedo: "Hasta aquí llegó mi aventura en el mar". Y describía al animal que había visto como "la madre de las mantarrayas".

"Eso me electrocuta y me quedo aquí y yo tengo que llegar a España viva", decía la concursante. Sin embargo, ella debía referirse a una anguila eléctrica, pues las mantarrayas no electrocutan, sino que en el peor de los casos pueden clavar el aguijón, con el que inoculan una toxina venenosa.

"Casi me da un microinfarto y eso que estaba a dos metros. Me quería morir. Le tengo miedo a los peces grandes", decía después en una entrevista personal Marta Peñate.