Los famosos se vuelcan con Santi Millán tras filtrarse su vídeo íntimo: "Luego hablaremos de salud mental"

La filtración del vídeo íntimo de Santi Millán ha disparado al actor a un primer plano plagado de críticas y vejaciones por parte de la sociedad, sobre todo en las redes sociales. El presentador de Got Talent no está solo en este problema. Además de tener el apoyo de su mujer, ha recibido buenos mensajes de numerosos rostros conocidos de la televisión.

Compañeros y conocidos del catalán se han sumado a su duro momento para volcarse con él. Carme Chaparro, a través de su blog, denunció el tratamiento que está recibiendo tanto él como su mujer: "Dejad en paz a Santi Millán. Dejad de ir a las redes de su mujer a insultarla".

Ana Milán se refirió directamente a la salud mental para defender la privacidad del presentador. "Si sólo nos pusiéramos en su piel un segundo. Si viéramos nuestra intimidad expuesta, comentada, burlada… Luego hablaremos de salud mental y desgracias, de elegancia, y de lo bueno y cruel que es el guion de intimidad".

En fin… — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) June 20, 2022

La coach de Sálvame, Cristina Soria, defiende que "cada uno lo que hace con su vida es suyo, pero está claro que no se puede divulgar un video privado y no con la excusa de si está con su mujer o no", mientras que Rosario Mohedano asegura que se ha "negado en rotundo a verlo porque sería cómplice de una vulneración de derechos, sería cómplice de un delito".

Tania Llasera también fue clara en su opinión: "Me parece muy ruin lo que le está sucediendo, además de ser un delito. Le mando todo mi apoyo a su familia y a él. Este tipo de sucesos afectan a todos a tu alrededor, no solo a ti como protagonista".

Chelo García-Cortés no quiso dejar pasar la oportunidad de pronunciarse. "Cuando salió la noticia me pareció absolutamente bochornoso. Si a mí me lo pasaran lo borraría automáticamente porque es un delito contra los derechos fundamental de una persona", dijo.