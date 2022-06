Santi Millán, tras la filtración de su vídeo íntimo: "Se ha cometido un delito"

Muy a su pesar, Santi Millán es tendencia en las redes sociales desde la tarde de este domingo, momento en el que se filtraba en internet un vídeo íntimo donde el presentador y actor se graba manteniendo relaciones sexuales con una mujer.

El diario ABC se ha puesto en contacto con el presentador de Got Talent, que ha valorado lo que está sucediendo en las últimas horas: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", asegura Millán.

Hay que recordar que filtrar, difundir, divulgar o revelar cualquier contenido íntimo que sea ajeno es un delito y puede traer consecuencias legales para la persona responsable.

La pena podría ser de 1 a 4 años de cárcel por un delito de revelación de secretos, así como de 12 a 24 meses por revelar una imagen en contra de la voluntad del titular.

"Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar", concluye el intérprete al medio citado.